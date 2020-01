Isplivao snimak: Ukrajinski „boing“ pogodile dve rakete (video)

Američki list „Njujork tajms“ objavio je snimak na kom se vidi kako iranske protivvazduhoplovne snage ispaljuju dve rakete na ukrajinski avion „boing 737“, koji se nedavno srušio kod Teherana.

Sudeći prema snimku, na ukrajinski avion je prvo ispaljena jedna raketa, a nakon tridesetak sekundi još jedna.

Nakon što je i druga raketa pogodila metu, avion se nalazio u vazduhu još oko šezdesetak sekundi, nakon čega se zapalio i počeo da pada.

Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an #Iranian military site, hit the #Ukrainian plane. #UkrainePlaneCrash #IraniansWantRegimeChange #IranAttacks @frankgaffney @mSaleemJaved @BHL @nikosaliagas pic.twitter.com/Fuv7HX5zHg

— Gulbakh Bahrami (@GolbaxB) January 14, 2020