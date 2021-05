Istorijsko izvinjenje, razgovari o ekonomiji, daljoj saradnji

PRAG – Izvinjenje predsednika Češke Miloša Zemana za učešće u bombardovanju je od istorijskog značaja, ocenio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, u izjavi novinarima, kazao da ta izjava ima višestruko značajenje, nije dnevna stvar, već od istorijskog značaja.

Ona govori od tome da je jedan predsednik koji je na dužnosti, kao prvi govorio o slučaju 1999. , o bombardovanju Srbije, to mnogo znači“, naglasio je on. Vučić je istakao da to samo dalje približava češki narod srpskom, i pokazuje da ćemo morati mnogo svoje energije i napora da ulažemo kako bi pokazali svoje iskreno prijateljstvo i unapredimo saradnju.

Pokazuje, dodaje, da je počelo da se odmotava klupko, da su moralni i najhrabriji ljudi počeli da kažu šta se zbivalo sa čim se nisu saglasili i što je bio diktakt najvećih sila u tadašnje vreme.

„Veliko mu hvala“, poručio je Vučić.

Ukazao je i na ekonomsku saradnju, koja je bila tema današnjeg sastanka sa Zemanom u Pragu.

Podsetio je i da je Srbija uspela da podigne nivo ekonomske saradnje sa Češkom na 1,2 milijardi evra, dodajući da je pre samo par godina bila na nivou 450 miliona evra.

„Sve nam raste, posebno sam ponosan što raste izvoz kompanija koje smo napravili u poslednje vreme, koje smo privukli od Hbisa, Jazakija u Šapcu, Džonson Elektrik u Nišu, Meite u Bariču. To su kompanije koje predvode naš izvoz u Češku“, rekao je on.

Vučić je kazao da je razgovarnao o rudniku Štavalj, proizvodnji Škode, ali i tramvaijima koje kupuje Beograd.

„Razgovarali smo i o mnogim drugim projektima. Sve više radimos a njima, naša trgovinska razmena raste. Kada govorite o tradicionalnom prijateljstvu Česi su pokazali da je ono iskreno. Što se nas Srba tiče mi ćemo to isto pokazati“, naglasio je on.

Kazao je da je predsednik Zeman od njega tražio samo jednu stvar a tiče se Češke kuće, što će, uveren je, Srbija uspeti da ostavri.

„Ovo danas je velika stvar“, konstatovao je Vučić dodajući da Češka podržava i evropski put Srbije, te da očekuje još snažniji češki glas na tom putu.

(Tanjug)

