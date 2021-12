Izetbegović: Dodik čini sve da BiH bude neuspešna priča

SARAJEVO – Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je da ne vidi bošnjački unitarizam u BiH i optužio srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da čini sve da BiH bude jedna neuspešna priča.

„On sve vreme vređa BiH. Vređa Bošnjake, ponekad Hrvate, vređa predstavnike međunarodne zajednice. Čini sve da ona bude jedna neuspešna prica, međutim daleko neuspešniji deo te priče je Republika Srpska“, rekao je Izetebgović za HTV, komentarišući navode Dodika da je „BiH maligno bolesna“.

Izetbegović tvrdi da se čini sve da se Hrvati, kao najmalobrojniji narod, „osećaju relaksirano“ u BiH, prenosi N1 BiH.

Kako navodi, Hrvati od 300 važnih pozicija imaju 46 pozicija „preko onoga što im Ustav garantuje“.

Izetbegović je rekao da Dodik nije najavio otcepljenje RS od BiH, mada, smatra on, možda ima takve planove.

„On traži da se reforme vrate 20 godina unazad. Da se napravi država u državi. Da unutar države BiH ponovno bude država Republika Srpska. Ima naravno rešenja da odustane od toga jer to je svakako jedna ‘slepa ulica’ iz koje će ga vraćati OHR ili Ustavni sud“, ocenjuje Izetbegović.

Smatra i da Dodik želi da ukine pravosuđe na nivou države BiH „jer se boji toga pravosuđa s razlogom“.

„Želi da ga vrati tamo gde je pod njegovom kontrolom, na nivo RS“, tvrdi lider SDA.

Upitan da prokomentariše to što visoki predstavnik nije iskoristio pravo da smeni lidere koji ruše Ustav i BiH, Izetbegović je rekao da je

Narodna skupština RS „dobro pazila kako će stvari postaviti“.

„Doneli su zaključke, nisu doneli odluke. Tako da još nema razloga da baš tvrdo krene i čuva tu zadnju meru za zadnje aktivnosti i za koje je Narodna skupština zadužila Vladu. Da se zaista krene u jedan protivustavan i antidejtonski pokret u maju i junu. Ako će se zaista dogoditi da će krenuti rušiti reforme, da je rade protiv Dejtona i protiv Ustava, tada ćemo morati da reagujemo“, poručio je Izetbegović.

Na konstataciju da s hrvatske tačke gledišta, Bošnjaci insistiraju na građanskom modelu, koji Hrvatska vidi kao kršenje Sporazuma konstitutivnih naroda, Izetbegović je odgovorio kontra-pitanjem:

„Na koji način vi to insistirate? Možete li mi dati primer, gde je to? To su virtualne priče, u čemu se to konkretno može videti. To ne postoji“, tvrdi Izetbegović.

On smatra da su to „napadi na Bošnjake, udruženi napadi s Dodikom“ jer, kako kaže, Hrvati žele da izmene Ustav i Izborni zakon tako da član Predsedništva BiH mora da bude iz HDZ-a.

„Voleo bih da čujem i vidim neki primer gde ima pokušaja te dominacije i gde ima tih pokušaja nametanja građanskog principa. To je nemoguce napraviti u BiH“, naveo je Izetbegović.

(Tanjug)

