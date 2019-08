Izetbegović: Dodika je naljutio Palmerov intervju

SARAJEVO – Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je večeras da se još nada da će biti postignut kompromis po pitanju Godišnjeg nacionalnog programa (ANP).

„Srpska strana uporno insistira da BiH, barem što se Srba tiče, ne može napredovati ka NATO-u niti postati članica NATO-a pre Srbije i ako to ne uradi Srbija i da ne može ići brže od Srbije po tom pitanju. A Srbija u ovom času ima daleko intenzivniju saradnju sa NATO-om u odnosu na BiH“, kazao je Izetbegović u Dnevniku 2 Federalne televizije, prenosi Klix.

Upitan koja će se verzija ANP-a naći na sednici Predsjedništva BiH, Izetbegović je rekao da konačna verzija tog dokumenta još nije napravljena, kao i da je danas trebalo da bude održan taj sastanak, ali je odložen.

„Koliko sam čuo, gospodin Dodik se naljutio na jedan intervju koji je dao gospodin Palmer (Metju), gde se spominjala crna lista i gospodin Dodik i odlučio je u zadnji čas da povuče svoga predstavnika“, rekao je Izetbegović i dodao da smatra da nije sve izgubljeno i da sednicu treba ponoviti kako ne bi došlo do „zakucavanja stavova“.

Kako je rekao, Dodik zna da zastupa jake stavove pa da ih zatim promeni.

„Ne bi bilo prvi put da ga te ljutnje prođu. Kriza o kojoj on govori i ono sa čime preti će sve pogoditi pa i njega, a naročito ljude u RS-u. To im nikako ne treba. To možda ovako dobro zvuči za nekoga, da se tako pripreti, ali ako se zaista u to krene, onda to pogađa sve, a zna se ko će biti krivac“, rekao je on.

Izetbegović je ponovio i da bez ANP-a SDA neće glasati za Zorana Tegeltiju na mestu mandatara za novi saziv Saveta ministara BiH.

(Tanjug)