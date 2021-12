Izetbegović: Milanović puno govori za jednog predsednika

SARAJEVO – Predsednik bošnjačke SDA Bakir Izetbegović kritikovao je retoriku hrvatskog predsednika Zorana Milanovića o Srebrenici i poručio mu da „puno govori za jednog predsednika“, te da bi mu bilo „bolje da manje govori, a više razmisli pre nego što nešto kaže“.

Milanović je poslednjih dana u više navrata govorio o Srebrenici i poručio da postoje genocidi i genocidi, da ne spori da se tamo, kako je kazao, „dogodio genocid“, ali da u tom slučaju za druge mnogo veće zločine, kao što je Jasenovac, treba smisliti neki drugi naziv.

Izetbegović Milanovića optužuje za relativizaciju i kaže da su to bolne stvari da bi se o tome olako pričalo.

„Čuli smo da se to sada realtivizuje, da se poredi da li je neki genocid veći ili manji. To ne treba raditi. To vređa žrtve. U BiH svi Hrvati katolici i Bošnjaci muslimani su proterani s pola teritorije, sve katoličke crkve su sistematski porušene i sve muslimanske bogomolje. Napravljeni su koncetracioni logori u 20. veku u kojma su bila masovna silovanja i ubistva civila. Etnički je bila potpuno očišćena polovina BiH“, kaže Izetbegović za sarajevsku N1 tv.

Smatra da bi hrvatski predsednik trebalo da uzme u obzir događaje u Srebrenici i, kako kaže, ne govori o tim stvarima olako.

„Ako je u Jasenovcu za par godina ubijeno toliko ljudi koliko je on kazao, u BiH je ubijeno više od ’92 do ’95. Čude me olake izjave u vezi sa tim i olake izjave sa aparthejdom s kojim radi garnitura koju predvodi Milorad Dodik u Republici Srpskoj”, rekao je, između ostalog, Izetbegović.

Milanonvićevu izjavu da lider SDA “licitra mrtvima” Izetbegović nije komentarisao.

Kazao je da je Milanović pre 10-ak godina podržavao izbor Željka Komšića za člana Predsedništva BiH, a da je bio protiv Dragana Čovića.

“U međuvremenu za 180 stepeni je okrenuo priču. Pretvorio se u desničara. Zašto je to tako i kakav je njegov problem s Bošnjacima ja to ne znam”, rekao je Izetbegović.

Komentarišući raniju izjavu Milanovića da je Milorad Dodik najmanji problem i da BiH ima mnogo veće probleme, Izetbegović kaže da je „garnitura koju vodi Dodik pomnožila s nulom Hrvate i Bošnjake.

„Dvadeset posto nesrba je u Republici Srpskoj, a oni ne zauzimaju više od tri posto u državnoj strukturi (…). Tamo se deca, mali katolici muslimani, teraju da slave dan srpskog jedinstva. Škole se osveštavaju. Milanović bi trebalo da razgovara sa biskupom Komaricom o stanju u Republici Srpskoj”, rekao je Izetbegović.

Za premijera Hrvatske Andreja Plenkovića rekao je da je on korektiniji u izjavama i da bolje razmisli pre nego što nešto kaže.

(Tanjug)

