Izetbegović: Ne želim neformalne sastanke sa Dodikom

SARAJEVO – Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je danas da sa članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom ne želi da učestvuje na neformalnim sastancima koji bi se održavali izvan zvaničnih institucija BiH.

Dodik je rekao da je spreman da sedne sa političkim predstavnicima Bošnjaka i Hrvata, bez posredstva stranaca, a sa ciljem prevazilaženja aktuelne situacije, na šta je za portal Klix.ba odgovorio Izetbegović rečima da nema nameru da pregovara u, kako je naveo, „bošnjačko-hrvatsko-srpskim formatima“.

„Mi imamo svoje institucije, pre svega Parlament BiH, gde možemo razgovarati o svemu. U BiH osim ova tri naroda, postoji i četvrti, politički koji je veoma izražen, posebno u Tuzli, i to su ljudi koji se ne žele na takav način u politici svrstavati. Njih imamo dva do tri puta više u odnosu na one koji glasaju za HDZ. Ali, cilj je da se sve podeli na troje, s tim da se 60 odsto probosanskih ruku u Parlamentarnoj skupštini BiH zgura u bošnjačku kvotu od 33 odsto. Mi na logiku 2:1 nećemo pristati, niti na segregaciju BiH i reduciranje na tri konstitutivna naroda“, naveo je Izetbegović.

Na pitanje da li će pokušati da BiH sačuva kao državu koja je otvorena za sve, bez dodatnih entiteta i ustupaka Draganu Čoviću i HDZ-u, Izetbegović je kazao da se niti jednog milimetra neće ići nazad.

„Mi možemo ići samo naprijed. Možda će nam napraviti zastoj koji može trajati, ali će u tome svi da trpe, ponajviše oni koji izazovu takvu vrstu zastoja. Mi se borimo za multietničnu BiH, onako kako je Bog stvorio i kako funkcioniše hiljadu godina i samo je može biti više takve“, rekao je on.

Ocenio je da se Dodik upustio u nešto u čemu nema šanse da nađača.

„Da li iko može zamisliti da će se zemlje koje garantuju Dejtonski mirovni sporazum, pre svega SAD, povući pred njim i SNSD-om, ili da će se NATO povući iz BiH. Nađačati ne može snage koje stoje na istini onoga što se dešavalo u BiH. Nezamislivo je da stanu na stranu koja glorifikuje ratne zločince. Može nas uvesti u krizu, ali pobediti s time ne može“, kaže Izetbegović.

(Tanjug)

