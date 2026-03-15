Izrael nastavio napade na Iran i na proiranski Hezbolah u Libanu, Iran uzvraća

Izrael je danas pokrenuo opsežne napade na Iran i udare na infrastrukturu koja pripada militantnoj grupi Hezbolah u Libanu.

Iran je nastavio udare na Izrael i zalivske zemlje.

Izraelske odbrambene nage saopštile su jutros da izvode nove udare na zapadni Iran. U Libanu izraelska vojska izdala je nova naređenja za evakuaciju za više južnih predgrađa Bejruta.

Portparol izraelske vojske rekao je da izraelske odbrambene snage neće oklevati da gađaju bilo koga ko se nalazi blizu operativaca Hezbolaha.

„Rizikujete sebe i svoje živote, evakuišite se odmah iz te oblasti“, napisao je on na mreži Iks, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Libanska nacionalna novinska agencija NNA javila je jutros da je u izraelskom napadu na libanski grad južno od Bejruta poginula jedna osoba, a da je troje dece ranjeno. Napad je izvršen u Parhabilu, okrugu Sidona, oko 30 kilometara južno od Bejruta, javila je NNA, pozivajući se na libansko Ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska je javila da je u jučerašnjim napadima pogođeno nekoliko lansirnih objekata u libanskoj oblasti Al Katrani, uz tvrdnje da je Hezbolah planirao da sprovede neposredne napade sa tih mesta. Vojska je saopštila da je pogodila i komandne centre koji pripadaju Hezbolahu u glavnm gradu Libana Bejrutu.

Iran je takođe noćas i jutros izveo više napada na zalivske zemlje i na Izrael.

Izraelska vojska objavila je da je jutros u toku peti talas iranskih napada u prethodnih devet sati i pozvala stanovnike pogođenih područja da odu u skloništa.

Izraelske hitne službe javile su da nisu prijavljeni nastradali u najnovijem talasu napada iz Irana. Kako je saopšteno, timovi za potragu i spasavanje nastavljaju da rade u oblastima iz kojih su stigli izveštaji o napadima.

(Beta)

