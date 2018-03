Izraelska vojska potvrdila da je 2007. uništila sirijski nuklearni reaktor

Izraelska vojska potvrdila je danas da je 2007. godine izvela vazdušni udar u Siriji u kome je uništeno postrojenje za koje se veruje da je nuklearni reaktor, čime je skinut veo tajnosti sa jedne od najmisterioznijih operacija u novijoj istoriji.

Iako se uveliko verovalo da je Izrael iza vazdušnog udara koji se dogodio 6. septembra te godine, ta zemlja nikada ga nije javno komentarisala.

Medjutim, sada je obelodanjeno da je osam aviona tipa F-15 izvelo vazdušne napade na postrojenje u regionu Deir el-Zour 450 kilometara severoistočno od Damaska uništivši ono što se gradilo godinama i očekivalo se da postane operativno krajem 2007. godine.

Izraelska operacija je bila jedna od najvećih tajni te zemlje i nije jasno zašto je sada obelodanjena.

Vojska to nije saopštila, ali se veruje da je objavljivanje informacije povezano s izlaskom memoara bivšeg premijera Izraela Ehuda Olmerta. On je taj udar naredio i nagoveštavo ga godinama.

Takodje bi moglo biti upozorenje Iranu koji se u Siriji bori na strani snaga sirijskog predsednika Bašara el Asada. Sirija i Izrael su ljuti neprijatelji, navodi AP.

Tokom gradjanskog rata u Siriji koji traje sedam godina Izrael je izveo više od 100 vazdušnih udara od kojih je većina, kako se veruje, bila usmerena na konvoje oružja namenjene proiranskom Hezbolahu.

U vreme udara 2007. Sirija je optužila Izrael da je prodro u njen vazdušni prostor, ali nije rekla šta je bio cilj udara koji je umnogome podsećao na izraelski napad na iranska nuklearna postrojenja u izgradnji 1981. godine.

„Poruka od napada 2007. godine na reaktor je da Izrael neće tolerisati konstrukciju koja može da predstavlja egzistencijanu pretnju“, naveo je danas komandant izraelske vojske general potpukovnik Gadi Ajzenkot.

On je dodao da je to bila poruka i 1981. i da je to poruka i napada na sirijsko postrojenje i buduća poruka izraelskim neprijateljima. Takodje rekao da je to bio najveći izraelski udar na Siriju od rata 1973. godine i da svako ko je bio umešan znao da može da izazove novi.

(Beta)