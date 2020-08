Izraelske snage ranile gluvog Palestinca na kontrolnom punkt

JERUSALIM – Pripadnici izraelskih bezbednosnih snaga danas su iz vatrenog oružja ranili Palestinca koji se, uprkos upozorenjima da stane, približavao jednom njihovom kontrolnom punktu za Zapadnoj obali, da bi se potom ispostavilo da on nije ni mogao da čuje njihove naredbe jer je gluv.

Kako navodi AP, do incidenta je došlo dok je 60-godišnji Palestinac prilazio punktu do kojeg je dozvoljeno doći samo automobilom.

Po rečima portparola izraelske policije Mikija Rozenfelda, i posle upozorenja stražara da stane, nesrećni muškarac nastavio je da im se približava „na sumnjiv način“, zbog čega su mu oni pucali u noge, nanevši mu rane srednje težine, da bi tek kasnije ustanovili da on ne čuje i nije u stanju da komunicira.

Ovaj slučaj dogodio se manje od tri meseca pošto je izraelska policija u Jerusalimu greškom ubila jednog 32-godišnjeg Palestinca sa teškim oblikom autizma, podseća AP.

(Tanjug)

