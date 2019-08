Izraelski ambasador u ZG čestitao Oluju, oštro kritikovan

JERUSALIM – Izraelski ambasador u Zagrebu Ilan Mor čestitao je danas Hrvatskoj godišnjicu Oluje, navodeći da je Hrvatska tom operacijom vratila suverenitet u otadžbinskom ratu, što je naišlo na kritike Srbije, ali i istoričara Holokausta, piše Times of Israel (Tajms of Izrael).

Srbija je oštro kritikovala Izrael zato što je čestitao hrvatskoj godišnjicu vojno-policijske akcije Oluja, koju Hrvati slave kao Dan pobede, dok je Srbi smatraju pogromom, piše Tajms of Izrael.

„Ono što se tokom akcije Oluja desilo Srbima u Hrvatskoj, koji su tamo živeli vekovima je najveći egzodus jedne etničke grupe u Evropi posle Drugog svetskog rata“, izjavio je ambasador Srbije u Izraelu Milutin Stanojević za taj list.

On je istakao da su čestitke onima koji slave taj pogrom protiv osnovnih humanih principa modernog drustva.

„To što čestitke dolaze od izraelskih predstavnika je više nego ironično i tužno“, dodao je Stanojević.

Ranije danas izraelski ambašador u Zagrebu Ilan Mor objavio je na Tviteru čestitku povodom 24. Godišnjice oluje u kojoj navodi da je Hrvatska tom operacijom vratila suverenitet u otadžbinskom ratu.

Efraim Zurof, istoričar Holokausta koji već dugo kritikuje Hrvatsku i druge istočnoevropske zemlje zato što odbijaju da se izjasne o svojim zločinima protiv Jevreja, ocenio je da je čestitka izraelskog diplomate bila nepotrebna.

„To je vrlo nesrećno saopštenje sa vrlo lošim ukusom s obzirom na to da je tokom Oluje došlo do masovnog proterivanja i da je skoro 200.000 Srba proterano iz svojih domova“, rekao je Zurof za Tajms of Izrael i dodao da to nije konflikt u koji bi Izrael trebalo da se meša.

(Tanjug)