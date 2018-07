Izraelski oficir Druz podneo ostavku zbog zakona o nacionalnoj državi

Pripadnik zajednice Druza u Izraelu, oficir Amir Džmail objavio je na Fejsbuku otvoreno pismo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu u kojem je najavio da će prestati da služi u vojsci u znak protesta zbog kontroverznog zakona o nacionalnoj državi.

Džmail je u pismu pozvao lidere Druza da rade na okončanju obaveznog regrutovanja pripadnika te zajednice, prenose izraelski mediji.

„Kada sam se jutros probudio da se odvezem do (vojne) baze, upitao sam se zašto. Zašto moram da služim državi Izrael, državi kojoj smo moja dva brata, moj otac i ja služili posvećeno, s osećajem misije i ljubavi prema domovini i na kraju šta smo dobili? Da budemo gradjani drugog reda. Siguran sam da će još stotine ljudi prestati da služi i biti otpušteno iz vojske posle vaše odluke, Netanjahu“, napisao je kapetan.

Izraelski parlament Kneset usvojio je 19. jula Zakon o nacionalnoj državi koji pravo na samoopredeljenje daje samo Jevrejima u Izraelu.

Taj zakon, koji spada u ustavne, zvanično definiše Izrael kao nacionalnu domovinu jevrejskog naroda, a predvidja i da arapski jezik dobije status specijalnog, umesto zvaničnog, kako je bilo do sada.

To su samo neke od kontroverznih mera koje su izazvale gnev izraelskih Druza i Arapa.

Poslanik Kneseta, Arapin Zuheir Bahlul najavio je u subotu ostavku na tu funkciju u znak protesta zbog usvajanja takvog zakona.

„Taj zakon me ugnjetava i ugnjetava populaciju koja me je poslala u Kneset“, rekao je on.

Izraelski Arapi su potomci Palestinaca koji su ostali na svojoj zemlji posle osnivanja Izraela 1948. godine.

Oni čine gotovo 21 odsto od 8,8 miliona stanovnika Izraela, mahom Jevreja.

Lideri zajednice izraelskih Druza, kojih ima oko 130.000 i žive mahom na severu zemlje, takodje su se žalili da ih novi zakon čini gradjanima drugog reda.

Druzi govore arapski, ali za razliku od Arapa služe izraelsku vojsku.

Dva izraelska ministra nedavno su apelovala da se zbog druske manjine usvoje amandmani na zakon.

Zakonom se Jerusalim proglašava glavnim gradom Izraela, uključujući i njegov istočni deo koji je Izrael okupirao u ratu 1967. godine i potom anektirao, što medjunarodna zajednica nikada nije priznala.

Izraelski istoričar i profesor Juval Noa Harari odbio je da u njegovu čast bude organizovan prijem u Konzulatu Izraela u Los Andjelesu, u znak protesta zbog novog zakona koji smatra „erozijom osnovnih liberalnih normi Izraela“.

