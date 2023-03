Izraelski poslanik predložio zakon koji zabranjuje istrage protiv premijera

Izraelski poslanik David Amsalem podneo je danas parlamentu (Knesetu) svoju verziju takozvanog „Francuskog zakona“ kojim se zbranjuje da policija istražuje premijera na funkciji optuženog za korupciju.

Taj potez se uveliko smatra pokušajem da se zaštiti premijer Izraela Benjamin Netanjahu, kome se sudi za tri slučaja korupcije, navode izraelski mediji.

Za sada međutim nije jasno da li će zakon moći da se primenjuje retrokativno ako bude usvojen.

Predlog zakona koji je danas podnet sličan je onom koji je Amsalem podneo pre nekoliko godina u cilju zabrane vrhovnom tužiocu da pokrene istragu protiv premijera osim ako optužbe nisu vezane za seksualne, nasilne, bezbednosne prekršaje ili drogu.

„Premijer Izraela je jedna od najsloženijih pozicija. On mora da donosi sudbonosne odluke koje utiču na čitavo stanovništvo, uključujući diplomatske, bezbednosne, ekonomske i socijalne. Kao takav on mora bii slobodan da se potpuno na to usredsredi“, rekao je Amsalem iz konzervativne Netanjahuove partije Likud.

Netanjahuu se sudi za prevaru, zloupotrebu poverenja i mito, a on poriče da je bilo šta loše učinio i tvrdi da su optužbe fabrikovali policija i državno tužilaštvo.

Nova Netanjahuova vlada, najdesnije orijentisana u istoriji Izraela, ostvaruje plan o reformi pravosuđa, a „Francuski zakon“ je najnoviji korak ka učvršćenju izvršne vlasti i slabljenju Vrhovnog suda.

Plan o reformi izazvao je masovne proteste širom Izraela u kojima je u prošlu subotu, desetu zaredom, učestvovalo pola miliona ljudi prema tvrdnjama organizatora.

Protivnici reforme upozoravaju da će biti narušen delikatni sistem kontrole i razvnoteže i vlast koncentrisana u rukama vladajuće većine u Knesetu, navodi AP.

Parlamentarni odbor je danas odobrio predlog zakona koji će omogućiti da samo parlament može da proglasi premijera nepodobnim da vlada iz fizičkih ili mentalnih razloga. Takva mera će zahtevati odobrenje tri četvrtine vlada, a premijer može da je obori.

Na osnovu postojećeg zakona izraelski lider može da bude smenjen i pod drugim uslovima.

Netanjahu koji se vratio na vlast krajem prošle goodine posle petih izbora za nepune četiri godine kritikovao je danas medije koje je nazvao levičarskim i pristrasnim i optužio ih da podstiču gnev protiv reforme.

Opoziconi lideri su u međuvremenu najavili da će bojkotovati konačno glasanje o reformi pravosuđa.

(Beta)

