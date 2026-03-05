Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže

Izraelska vojska je noćas počela napad iz vazduha na južna predgrađa Bejruta, na, kako kaže, infrastrukturu libanskog miilitantnog pokreta Hezbolaha, kojeg podržava Iran.

Kvart Dahijeh koji je gađan je gusto naseljena trgovinska i stambena četvrt u južnom predgrađu Bejruta, prenosi Gardijan.

Izraelske odbrambene snage su dan ranije naredile hitnu evakuaciju stanovnišva južnog predgrađa Bejruta gde živi oko 500.000 ljudi koji su pokušavali da pobegnu u ogromnim kolonama vozila koja su jedva milela zbog gužve.

Izveštač Gardijana je preneo da je saobraćaj bio u potpunom zastoju kroz ceo grad i hiljade ljudi su išle peške, žene su gurale dečja kolica između zaustavljenih vozila. Porodice su molile spasilačke službe da pomognu da se izvuku stariji ljudi koji ne mogu da sami izađu iz svojih stanova i kuća.

Izrael napada delove četvrti Dahija od ponedeljka, a kranje desničarski izraelski ministar Bezalel Smotrič zapretio je danas opštim razaranjem tog dela grada koje je uporište Hezbolaha.

Naredba za evakuaciju u gradu Bejrutu izdata je dan pošto je izraelska vojska naredila svim stanovnicima da napuste drugu oblast, pograničnu, južno od reke Litani, što je oko 10 odsto teritorije Libana. To je izazvalo zabrinutost da se Izrael priprema za kopnenu invaziju.

Svetski lideri među kojima francuski predsednik Makron i španski premijer Pedro Sančez apelovali su na Izrael da smanji napade i spreči da se američko-izraelski rat protiv Irana proširi na novi front u Libanu.

Izrael tvrdi da uzvraća Hezbolahu zbog njihovog ispaljivanja nekoliko raketa ka severnom Izraelu u ponedeljak.

Po Ministarstvu zdravlja Libana, u izraelskim udarima zasad je poginulo više od 120 ljudi, a ranjeno oko 700.

(Beta)

