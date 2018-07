OKINAVA – Japanac Masafumi Nagasaki, 82-godišnjak kojeg su mediji prozvali „goli pustinjak“, nakon skoro 30 godina prinuđen je da napusti ostrvo Sotobanari i vrati se u civilizaciju.

On je od 1989. godine živeo na ovom izolovanom ostrvu blizu Okinave koje je doslovno bilo njegov dom. On je bio jedini stanovnik ostrva, a planirao je da tu i ostane do smrti.

(Tanjug)