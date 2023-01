Japanska kompanija zatražila odobrenje u SAD za lek protiv Alćajemerove bolesti

VAŠINGTON – Američka uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je danas lek za Alćajmerovu bolest Jekanemab koji su razvile kompanije Eisai Co Ltd i Biogen Inc za pacijente u ranoj fazi ove bolesti od koje pacijenti gube pamćenje.

Eisai i Biogen su saopštili da je japanska kompanija podnela zahtev za puno odobrenje leka od strane FDA, prenosi Rojters.

Lek, koji će se prodavati pod imenom Lekembi, pripada preparatima koji bi trebalo da uspore napredovanje ove teške neurodegenerativne bolesti uklanjanjem iz mozga lepljivih taloga toksičnog proteina beta amiloid.

„Današnje vesti su neverovatno važne. Alćajmerova bolest nije samo izlečiva, već se može i sprečiti“, rekao je dr Hauard Filit, glavni naučni savetnik Fondacije za otkrivanje leka protiv Alćajmerove bolesti.

Iz kompanija Eisai je saopšteno da će lek biti lansiran po ceni od 26,500 dolara za jednogodišnji tretman.

(Tanjug)

