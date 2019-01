Jedino pristojna Srbija može da se suprostavi vređanju

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne može da veruje da ljudi koji iznose najogavnije i najteže uvrede opstaju u javnom prostoru Srbije i ocenio da im se jedino normalna i pristojna Srbija može suprostaviti, tako što će reći – ne damo vam da nam rušite zemlju.

I mi to radimo na pristojan način i na mestu gde se to čini, a to su izborna mesta i izborne kutije, dodao je predsednik.

„Da li je moguće da takvi ljudi opstaju u javnom prostoru, umesto da kažu desilo nam se nešto, bili smo pijani, drogirani . . . nego kažu – ‘nisi kurva, već ustaška kurva'“, rekao je Vučić u Davosu upitan da prokomentariše nove uvrede Sergeja Trufunovića na račun novinarke Srpskog telegrafa.

Prema njegovim rečima, jedino pristojna i normalna Srbija može da se izbori sa najogavnijim i najtežim uvredama koje dolaze od lidera opozicije.

„Ostaje da se pristojana i normalna Srbija tome suprostavi i da im kažemo da nećemo dozvoliti da nam sruše zemlju u kojoj će sve žene koje misle drugačije biti kurve i fukse, a muškarci Pinoče i Hitler i biti za vešanje. To je jedino što možemo. Mi to radimo na pristojan način i na mestu gde se to čini, a to su izborna mesta i izborne kutije“, rekao je predsednik.

On je izrazio žaljenje što postoje i oni koji nalaze reči hvale za uvrede koje je Trifunović izneo, kao i zato što neka udruženja nisu reagovala.

Upitan ko su ti koji hvale, rekao je da su to oni koji su postali monarhisti, ali ne znaju ko im je kralj i koga će da krunišu, Dragana Đilasa, Boška Obradovića ili Vuka Jeremića.

