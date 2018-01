Jedna osoba ubijena, a mnoge ranjene u pucnjavi u srednjoj školi u SAD

Jedna osoba je ubijena, a mnoge su ranjene u pucnjavi u srednjoj školi u saveznoj američkoj državi Kentaki, saopštile su vlasti.

Guverner ruralnog Kentakija Met Bevin naveo je na Tviteru da se napad dogodio jutros, a osumnjičeni za napad je uhapšen.

Škola se nalazi u okrugu Maršal, oko 200 kilometara od grada Nešvila u saveznoj državi Tenesi.

Tragic shooting at Marshall County HS…Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded…Much yet unknown…Please do not speculate or spread hearsay…Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us…— Matt Bevin (@MattBevin) January 23, 2018

(Beta)