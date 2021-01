Jelić: Pozivaću i dalje Srbe prognanike da se vrate u Knin

KNIN – Nastaviću da pozivam Srbe prognanike da se vrate u Knin jer ovo je njihov grad, poručuje za Tanjug gradonačelnik Knina Marko Jelić i dodaje da je sa mnogim srpskim prognanicima koji su danas već sredovečni ljudi odrastao i družio se u detinjstvu.

Jelić u razgovoru izdvaja odličnu saradnju koju, kako kaže, ima sa Srpskom pravoslavnom crkvom i crkvenom opštinom u Kninu što su Tanjugu naglasili i u crkvenoj opštini ističući na pomen gradonačelnika da je reč o „sjajnom čoveku“.

Kako kaže Jelić, stvarni problem Srba u Kninu je njihova starosna struktura.

„U Kninu je danas od Srba mahom starije stanovništvo. Prosečna dob Srbina u Hrvatskoj je 68 godina što znači da su već davno u penziji. Ostali, oni mlađi, bave se svim onim aktivnostima kojima i ostalo stanovništvo, poljoprivredom, rade u fabrikama, u policiji, predaju kao učitelji. Jednostavno, zavisno od obrazovnog statusa i interesovanja, tako su i uključeni u život“, kaže Jelić.

Na pitanje šta kao lokalna samouprava čine da olakšaju život Srbima povratnicima, ukazuje da je već letošnje obeležavanje zločina u Gruborima nadomak Knina pokazalo put kojim treba ići, a to je, kako navodi, razvoj i izgradnja infrastrukture.

„Zajedno sa Vladom Hrvatske napravili smo iz lokalne samouprave puteve, rasvetu i nedostajuću infrastrukturu koju smo mogli u skladu sa svojim nadležnostima. Nastavićemo to da radimo da bi ljudi mogli živeti. Njima je potrebna infrastruktura dostojna života u 21. veku. Jer, ako nije tako, naravno da se oni neće vratiti iz, primera radi, Beograda ili Novog Sada“, napominje Jelić.

Prema njegovim rečima, grad na lokalnom nivou pomaže kulturno-socijalne aktivnosti bez obzira o kome je reč, u smislu verske ili nacionalne pripadnosti.

„Najbitnije je za sve žitelje našeg područja da sistemski ulažemo u ekonomiju. Ljudi ako imaju posao a taj posao im donosi dovoljno finansijskih sredstava da mogu pristojno živeti oni će i živeti u Kninu“, navodi on.

Kaže da razume da su neki izgradili svoj život na nekom drugom području ali veruje i da će se mnogi jednom odlučiti na povratak u rodne krajeve.

„Moj zavet kada sam se kandidovao bio je da će ako pobedim svi ljudi na prostoru grada Knina biti jednaki“, zaključio je Jelić.

Podsetimo, 1991. godine u gradu Kninu 92 odsto stanovništva činili su Srbi, dok je danas njihov broj oko 23 odsto.

Grad Knin danas ima desetak hiljada stanovnika.

(Tanjug)

