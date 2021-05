Jermenski premijer zatražio vojnu pomoć od Putina

JEREVAN – Jermenski premijer Nikol Pašinjan zatražio je od ruskog predsednika Vladimira Putina vojnu podršku zbog novog porasta tenzija sa Azerbejdžanom, javila je agencija Interfaks.

Pašinjan je saopštio da je Putinu uputio pismo u kojem je od njega zatražio pomoć, pored ostalog i vojnu, zbog situacije u oblasti Sjunik gde je azerbejdžanska vojska prešla granicu.

On je objasnio da nije zatražio pomoć tokom jučerašnjjeg telefonskog razgovora sa Putinom jer su „strana pristupile problemu u suštini na identičan način“.

„Predsednik Rusije je rekao da on smatra da bi oružane snage Azerbejdžana trebalo da se vrate van granica Jermenije, a postoji i važniji deo koji je juče konstatovan, a to je da je postignut dogovor da azerbejdžanske oružane snage to danas ispune, odnosno da napuste teritorije granica Jermenije“, rekao je Pašinjan, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, u pojedinim mestima oružane snage Azerbejdžana napustile su tu teritoriju, ali on se, nakon što se pokazalo da sporazum neće u potpunosti biti realizovan, obratio Putinu kako bi „Rusija pružila pomoć Jermeniji, između ostalog i vojnu“.

Jermensko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da su azerbejdžanski vojnici pokušali da izmeste svoje položaje na teritorije gradova Vardenis i Sisijan na jugu Jermenije, što Jerevan smatra provokacijom.

Pašinjan je rekao da procese koji se odvijaju na granici sa Azerbejdžanom ne bi trebalo smatrati demarkacijom.

Jermensko tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak zbog kršenja teritorijalnog integriteta.

Zbog situacije u oblasti Sjunik Jermenija je uputila zvanični apel Organizaciji dogovora za kolektivnu bezbednost, a rok za razmatranje je tri dana.

(Tanjug)

