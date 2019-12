Jeziv prizor: Isred kuće zatekla džinovskog pauka koji proždire slepog miša(video)

Jedna žena šokirala se kada je u dvorištu otkrila paukovu mrežu koja je bila duga skoro dva metra, a na njoj je veliki pauk proždirao šišmiša.

Aneta Alaniz Guahardo iz Poteta u američkom Teksasu tada je krenula na posao, a kamerom je snimila šta se događalo kad se vratila s posla.

Šišmiš je bio zarobljen u mrežu, a pauk se ljuljao iznad njega.

Stručnjaci su ustanovili da se radi o pauku iz roda Nephila Clavipes koji može da poraste do veličine od osam centimetara, a plete mreže duge i po dva metra.

giant spider catches a bat in its web and moves in for the kill in skin-crawling images from Texas farm #horseandhoofhttps://t.co/weDeARNpAo pic.twitter.com/t3R7kIFwP6

— Horse and Hoof (@horseandhoof) August 9, 2019