Jezivi snimci iz Amerike: Prvi udari cunamija naneli veliku štetu, voda sve dublje prodire na kopno (video)

Prvi talasi cunamija pogodili su Havaje, gde se očekuju udari i do 3 metra iznad normalnog nivoa mora

Cunami talasi trenutno pogađaju Havaje, a iznenadno podizanje nivoa mora primećeno je u više ključnih područja, uključujući Kahului, Nawiliwili, Honolulu i Pearl Harbor.

Prema podacima američkih meteoroloških i seizmoloških službi, vodostaj se menja naglo i u talasima, što dodatno otežava bezbednosne mere i evakuaciju stanovništva.

Na društvenim mrežama već se pojavljuju snimci dramatičnih scena iz priobalnih područja, dok lokalne vlasti upućuju pozive građanima da se sklone na viša mesta i prate zvanična upozorenja.

Nivo mora je, prema podacima NOAA, dostigao više od 1,2 metra iznad normalnog, a vlasti apeluju na građane da ostanu u pripravnosti i prate uputstva službi za vanredne situacije.

Tsunami waves are hitting Hawaii sudden water level rise seen in Kahului, Nawiliwili, Honolulu, and Pearl Harbor, #Tsunami #earthquakes #Hawaii #TsunamiWatch #TsunamiAlert #Honolulu pic.twitter.com/8AjFy6smuN

