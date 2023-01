Joković pozvao Lekića da nastavi razgovore o formiranju nove vlade

PODGORICA – Nakon što je Socijalistička narodna partija (SNP), zajedno sa GP Ura i CIVIS-om, odbila da potpiše zahtev za sazivanje vanredne sednice parlamenta na kojoj bi bila izabrana nova crnogorska vlada, lider te partije Vladimir Joković pozvao je danas mandatara Miodraga Lekića da nastavi razgovore o formiranju nove izvršne vlasti.

Joković tvrdi da se i na prošlonedeljnom sastanku zalagao za formiranje vlade, ali da je, kaže, bilo neozbiljno očekivati da se nova vlada na čelu sa Lekić formira na jednom kratkom sastanku.

„Ja sam se i na tom sastanku založio za formiranje vlade i to podržao, ali da pre toga stavimo na papir to što smo se dogovorili da ne bi ni ja a ni ostali zaboravili to što smo se dogovorili pa da posle bude različitih tumačenja. Odlučivati o nečemu, a ne znati o čemu se odlučilo, ne bi bilo ozbiljno“, naveo je Joković u izjavi za podgorički portal Borba.

On je, navodi portal, pozvao Lekića da nastavi razgovore o formiranju vlade i tvrdi da SNP od toga nije odustao.

„Potpisi SNP-a su spremni. Skupština će se zakazati onog trenutka kad preciziramo sve i to je bio stav. Što se nekome žuri i određuje datume, to je pitanje za njih…“, kazao je Joković i dodao da je suština da razgovore o formiranju vlade treba nastaviti i da je SNP tu, kako kaže, posve otvoren.

„Ono što smo dogovorili, ostajemo pri tome. Dali smo potpise za Miodraga Lekića i i dalje podržavamo formiranje nove vlade“, kazao je, između ostalog, Joković.

(Tanjug)

