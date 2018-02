Još dva ‘nevidljiva ruska čuda’ sletela u Siriju (video)

davaй sdelaem эto, Voenno-vozdušnыe silы Rossii, Suhoй Su-57 Pak Fa. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #su57 #su57pakfa #t50 #t50pakfa #sukhoi #f22 #f22raptor #f35 #f35lightningii #j20 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #russianairforce #russiannavalaviation #russiannavy #russiafederation #russia #russiaairforce #russiaarmy #russianaerospaceforces #moscow 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #aviation #aerospace #airplane #aircraft #fighterjet #skyfighters #lockheedmartin #northropgrumman #sky_fighters_club @militaryandweapon ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✈✈✈✈ @sky_fighters_club ✈✈✈✈

A post shared by Sky Fighters Club (@sky_fighters_club) on Feb 23, 2018 at 4:30pm PST