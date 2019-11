Junker šaljivo na svojoj poslednjoj konferenciji za novinare kao šef Evropske komisije (VIDEO)

Luksemburžanin Žan-Klod Junker ostao je veran svojoj reputaciji čoveka slobodnog i vrcavog duha na svojoj poslednjoj konferenciji za novinare u sedištu Evropske komisije, obeležene opaskama, anegdotama i emocijama.

„Gladan sam“, rekao je odlazeći predsednik Evropske komisije na kraju kratke seanse pitanja i odgovora sa novinarima na kojoj je kritikovao ukidanje sistema špicenkandidata uvedenog 2014. za odredjivanje novog predsednika Evropske komisije, i ispričao anegdotu o prisluškivanju njegovog mobilnog telefona od strane službi američkog i francuskog predsednika Bila Klintona i Žaka Širaka.

Protiv sistema izbora špicenkandidata, odnosno sistema po kome političke grupe u Evropskom parlamentu odredjuju svog kandidata za predsednika Evropske komisije, bio je francuski predsednik Emanuel Makron.

„Ideja da se ne ponovi izbor špicenkandidata 2019. je bila greška. To je bio mali demokratski napredak i mi smo ga ukinuli iz nejasnih razloga“, rekao je Junker i našalio se da bi on bio jedini izabran po tom sistemu i ne bi imao naslednika. Kritika je direktno uperena protiv Makrona koji je bio protiv toga.

Makron je odbio da se prema tom sistemu za novog predsednika EK izabare Manfred Veber, kandidat Evropske narodne partije (EPP) koja je osvojila najviše glasova na izborima, te je bilo potrebno dva samita EU da se usaglasi izbor nove predsednice Komisije Ursule fon der Lajen.

Junker je zatim ispričao anegdotu sa svojim mobilnim telefonom.

„Moja nokija danas je zaštićena ali u to vreme mogla se prisuškivati“, rekao je on.

Kako je ispričao bio je 1997. u Parizu na jednom evropskom samitu o zapošljavanju i bio je primoran da promeni hotel.

„Tokom noći Bil Klinton me pozvao da razgovara o problemu izmedju Erbasa i Boinga. Bio sam vrlo iznenadjen jer me pozvao na fiksnu liniju mog novog hotela a moja delegacija nije ni znala da sam promenio hotel. I bio sam vrlo iznenadjen kada sam sutra čuo Žaka Širaka kako mi kaže kada me je dočekao u Jelisejskoj palati ‘način kako si razgovarao sa Klintonom, tako Evropa treba da razgovara sa Amerikancima“, ispričao je Junker.

Kako prenosi Frans pres Junker je izgledao umorno, oporavlja se od delikatne operacije aneuruzma aorte i bio je primoran da odloži za utorak, 3. decembar primopredaju sa novom šeficom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. On slavi 65. rodjendan 9. decembra.

