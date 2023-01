Juroaktiv: Kokain stiže na vrata jednostavno kao i naručena hrana

BRISEL -Nabaviti kokain u mnogim velikim evropskim gradovima sada je jednostavno kao naručiti brzu hranu, dvadesetak minuta nakon što naručite putem Vocapa ili Signala diler može biti pred vašim vratima, objavio je danas Juroaktiv.

Načelnica pariskog odeljenja za borbu protiv droge policijski komesar Viržini Lahaje rekla je da ljudi danas više vole da im droga bude isporučena na vrata, nego da idu da je kupuju na mračnim mestima po predgrađima, kao što je to ranije bio slučaj.

Kokain koji je preplavio Evropu potiče sa visokih planinskih visoravni Bolivije, Kolumbije i Perua, gde se uzgajaju listovi koke.

Kolumbija isporučuje dve trećine svetskog kokaina, ali pad kartela Kali i Medelin tokom 1990-ih i mirovni sporazum potpisan 2016. sa marksističkim gerilcima FARC-a, uticali su na to, da, nekada samo posrednici, meksički karteli od tada preuzmu gotovo potpunu kontrolu nad tržištem, od finansiranja proizvodnje do nadzora tokom šverca kokaina.

Meksički karteli Sinaloa i Halisko su se u početku koncentrisali na SAD pre nego što su se fokusirali na Evropu, gde je potrošnja kokaina doživela ekspanziju.

Evropol procenjuje da se na evropskom tržištu kokaina sada prodaju količine vredne između 7,6 i 10,5 milijardi evra.

Američko tržište je zasićeno i koka se prodaje u Evropi po cenama od 50 do 100 odsto višim, rekao je šef obaveštajne jedinice francuske carine Florijan Kolas.

Droga iz Južne Amerike prolazi kroz karipske luke ili preko Balkana ili zapadne Afrike pre nego što dospe u Evropu, rekla je zamenica šefa francuske carine Korin Kleostrat.

Oko 3,5 miliona Evropljana koristilo je kokain 2021. godine, prema podacima Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCĐA), što je četiri puta više nego pre 20 godina.

„Kontinent je pogodio „cunami“ kokaina“, rekao je šef belgijske savezne policije Erik Snoek.

Prema podacima Evropola, 2021. godine zaplenjeno je 240 tona kokaina, što je gotovo pet puta više nego pre jedne decenije.

Evropa je postala jedno od najunosnijih tržišta za velike narko kartele, koji nisu oklevali da u tome iskoriste korupciju i ekstremno nasilje koje su već oprobali u Južnoj Americi.

Velike luke u severnoj Evropi, kao što su Antverpen i Roterdam, pretrpele su nasilje narko bandi, tako da je i sama demokratija ugrožena, a bande su se čak usuđivale da planiraju otmicu belgijskog ministra pravde, podseća Juroaktiv.

U Antverpenu, glavnoj luci za ulazak droge u Evropu, zabeleženo je više od 200 nasilnih incidenata povezanih sa drogom u poslednjih pet godina, pri čemu je 11-godišnja devojčica ubijena prošle sedmice nakon što su meci ispaljeni u kuću u stambenoj četvrti Merksem.

(Tanjug)

