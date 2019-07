Kac: Izrael se sprema za učešće u mogućem ratu SAD i Irana

JERUSALIM – Izrael se sprema za moguće vojno učešće u bilo kakvom sukobu u Persijskom zalivu između Irana i SAD.

Rojters prenosi da je to danas izjavio izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac, koji je ranije poručio da Iran nema nikakve šanse u ekonomskom ratu s Vašingtonom.

Kac je na godišnjoj konferenciji o bezbednosti u izraelskom gradu Herclija rekao da bi Iran mogao nenamerno da uđe u nešto što je nazvao „sivom zonom“ ove konfrontacije.

„Trebalo bi uzeti u obzir da su pogrešne procene iranskog režima… podložne pomaku od ‘sive zone’ do ‘crvene zone’, to jest, do vojnog konflikta“ , rekao je Kac u govoru na konferenciji i dodao:

„Moramo biti spremni za ovo, zato Izrael nastavlja da izgrađuje svoje vojne kapacitete u slučaju da će morati da odgovori na scenario koji podrazumeva eskalaciju“.

Ranije danas Kac je dao prognozu da će ono što je on opisao kao „ekonomski rat“ protiv Irana koje predvode SAD uspeti uprkos bojazni drugih svetskih sila.

„Iran nema šanse u ovom ratu“, rekao je Kac za izraelski vojni radio. „Zato postoji mogućnost, kroz čvrst ekonomski pritisak i sveobuhvatne sankcije da se spreči rat i da se postignu ciljevi bez rata“.

Izrael ohrabruje američku administraciju da nastavi pritisak

sa sankcijama na Iran, predviđajući da će to naterati Teheran na ponovno pregovaranje o ograničavajućem nuklearnom sporazumu, a takođe duže vremena poziva da se preuzme preventivna vojna akcija kako bi se Iranu uskratila mogućnost za izradu nuklearnog oružja.

Teheran negira da sprovodi takve aktivnosti, a jedan od iranskih viših zvaničnika upozorio je u ponedeljak da će Izrael biti uništen u roku od samo pola godine „ako Sjedinjene Države napadnu Iran“, navodi agencija.

(Tanjug)