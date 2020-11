Kac Srbija će u Bajedenu imati partnera i prijatelja

VAŠINGTON, 10. novembra ( Tanjug) – Dolaskom nove americke adminstracije sa predsednikom Džoom Bajdenom na čelu nastaviće se i ojačati partnerstvo Beograda i Vašingtona, kaže direktor Demokratskih inicijativa i clan Nemackog Maršalovog fonda iz Vašingtona, Džonatan Kac.

Dodaje da će dolazak Bajdena na čelo SAD takođe učvrstiti partnerstvo Brisela i Vašingtona, neophodno za rešavanje pitanja normalizacije odnosa Srbije i Kosova,

Ovaj politički analitičar iz Vašingtona, blizak demokratama, u intervjuu za Tanjug ukazuje da je Bajden tokom svoje politicke karijere bio posvećen bliskim odnosima sa EU, širenju EU i NATO, ali i jačanju odnosa i političke i ekonomske stabilnosti Zapadnog Balkana.

”Njegov fokus će biti na jacanju demoktratija i to ne na način koji je bio svojstven Donaldu Trampu. Jedini način na koji možete da pomerite te zemlje ka pravoj evroatlantskoj integraciji je rešavanje teškiih istorijskih izazova, kao što je ovaj izmedu Srbije i Kosova, a to se ne može uraditi bez ekstremno bliskih odnosa sa EU partnerima. Bajden to ne samo da govori, već i veruje u to”, objašnjava Kac.

Kac kaže da će rešavanje odnosa Beograda i Prištine zahtevati ”opredeljenost na terenu, koliko i zajednicku posvecenost Vašingtona i Brisela”.

On očekuje ”praktičan, realan i kooperativan” pristup Bajdenove adminsitracije prema onome što je u odnosima Beograda i Prištine postignuto tokom posredovanja predsednika Trampa i njegovog izaslanika Ricarda Grenela.

”Prilikom promena u Beloj kuci, ako postoji neka politika prethodne adminsitracije koja je promenila nešto nabolje, ka rezultatima i onome što ljudi žele da vide, a mi želimo da vidimo uspeh Srbije i Kosova, nova adminsitracija će morati dobro to da razmotri sa EU, ali i Beogradom i Prištinom, i da odluči kako dalje”, kaže Kac.

On dodaje da se sporazumi Beograda i Prištine postignuti u Vašingtonu svakako neće odbacivati u odnosu na to ”ko je posredovao”, već će se gledati ”koji su efekti dogovorenog”.

”Iako se može postaviti pitanje motiva prethodne administracije u mnogim poljima, čak i kada je rec o odnosima Beograda i Prištine, ipak se radi o pokretanju procesa u regionu koji je bio ‘zakočen’ na mnogo načina i po mnogo važnih pitanja za sve strane”, napominje Kac.

Džonatan Kac dodaje da u americkoj administraciji postoje drugi službenici, ”a ne samo Ricard Grenel”, koji ”ne pripadaju nijednoj opciji” i koji konstantno rade na napretku u rešavanju odnosa Beograda i Prištine.

On istovremeno napominje da ce dodatni fokus nove Bajdenove adminsitracije u Srbiji i regionu biti ”izazovi koje predstavljaju Kina i Rusija” i da ce se više pažnje posvetiti osnaživanju zemalja Zapadnog Balkna da se odupru dezinformacijima i korupciji.

Dodaje da su u Vašingtonu svesni da je za postojeće ekonomske izazove regiona najbolje rešenje ”usidravanje” u EU.

”Nova administracija u Vašingtonu želi da vidi demokratski napredak i ispunjavanje evroatlanstskih ambicija na Zapadnom Balkanu. Ali, i za to ce biti potreban napor aktera iz regiona i spolja”, kaže Kac.

Na pitanje Tanjuga koja bi bila njegova poruka onim gradanima Srbije koji na budućeg predsednika Džoa Bajdena i dalje gledaju sa rezervom zbog njegove podrške NATO bombardovanju Srbije i nezavisnosti Kosova, Kac kaže da će nova adminsitracija u Vapšingtonu biti dobar partner za sve koji su spremni da se angažuju ”na prvi nacin” sa SAD i EU.

On naglašava da se Bajedenova izborna poruka o borbi za demokratiju, upućena građanima SAD, odnosila i na Zapadni Balkan.

”Nema razloga da se ne nastavi snažno partnerstvo izmedu Vašingtona i Beograda. Bajden simbolizuje duh demokratuje i napretka kroz suočavanje sa važnim pitanjima, a ne guranjem istih pod tepih. Srbi će imati prijatelja u napretku koji donosi promenu i uspeh u suocavaju sa političkim i ekonomskom promenama”, zakljucuje Kac.

(Tanjug)

