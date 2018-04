Kakav preokret: pre dva sata pretio raketama, a sada Rusiji nudi pomoć

Manje od jednog sata nakon što upozorio Moskvu na raketne napade u Siriji, američki predsednik Donald Tramp ponudio je da pomogne u jačanju ruske ekonomije i pozvao na prekid „trke u naoružanju“.

Rojters ocenjuje da je očigledno reč o diplomatskom preokretu.

Tramp je, istovremeno, napisao na svom nalogu na Tviteru da je odnos SAD s Rusijom gori nego ikad, i kada se ima u vidu period Hladnog rata.

„Nema razloga za to. Potrebni smo Rusiji kako bi joj pomogli s njenom ekonomijom, nešto takvo bi bilo veoma lako uraditi, a treba nam da sve države zajedno rade. Zaustaviti trku u naoružanju?“, naveo je Tramp.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

