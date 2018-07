Kako je Putin preko noći postao američki predsednik (foto)

U Kapitolu države Kolorado bio je postavljen portret predsednika Rusije Vladimira Putina umesto fotografije šefa SAD Donalda Trampa. Fotografiju „novog američkog predsednika“ objavio je senator države Stiv Fejnberg na svom nalogu na Tviteru.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today…#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM

— Steve Fenberg (@SteveFenberg) July 26, 2018