Kandidatski status BiH za EU je veliko priznanje

MOSTAR – Šef Delegacije EU u Sarajevu Johan Satler izjavio je danas u Mostaru da je dodeljivanje kandidatskog statusa za članstvo u EU veliko je priznanje Bosni i Hercegovini, ali i jasan signal građanima da u ovoj zemlji treba ostajati, investirati i osnivati porodicu.

On je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Mostaru studentima održao predavanje na temu „Kandidatski status BiH“.

„To je značajan i velik trenutak koji sam po sebi predstavlja priznanje, ali s druge strane i zadatak za nove sazive na evropskom putu“, rekao je Satler i istakao da je BiH na dobrom putu.

To je, kazao je, itekako jasan signal da u ovoj zemlji treba ostajati, investirati, ali i da je ovo mesto u kojem možete zasnovati svoje porodici.

„Što se tiče ovih nekih materijalnih, finansijskih aspekata, već postoje značajna sredstva koja su dostupna i koja se koriste, ali isto tako i ona koja su ostala neiskorišćena, bilo da je reč o neodlučnosti vlasti ili nepostizanju saglasnosti“, rekao je Satler, prenela je Fena.

Kao primer kakve Bosne i Hercegovina benefite ima od Evropske unije, Satler je naveo primer energetskog paketa pomoći koji je EU osigurala u vrednosti od 70 miliona evra.

„Cilj ovog paketa je pomoći upravo onim najsiromašnijim domaćinstvima i najugroženijim kategorijama društva u suočavanju sa značajnim porastom cena energenata, tako da, što se tiče finansijske pomoći, ona je postojala, postoji i nastaviće postojati i u budućnosti“, naveo je šef misije EU u Sarajevu.

Na putu za punopravno članstvo naredna faza za Bosnu i Hercegovinu je otvaranje pregovora.

„Na osnovu petnaestogodišnjeg iskustva zemalja regije, od trenutka kandidatskog statusa do naredne faze potrebno je neke tri do četiri godine pod uslovom da vlasti ispunjavaju svoje zadatke, a naredna faza je otvaranje pregovora. Da se to dogodi trebaće nam mnogo više napora i fokusa nego što je to ranije bio slučaj, a to je u suštini onih 14 ključnih prioriteta“, naveo je Satler.

Dodao je da su se u protekle dve godine ostvarili određeni rezultati kada je u pitanju put BiH prema EU-u.

„Jutros sam imao priliku da se sastanam sa gradonačelnikom i predsedavajućim Gradskog veća Mostara, a u porukama sa sastanka istaknuto je da su prethodne dve godine zaista pokazale kako rezultati neće izostati kada se usmerite na ono što je izvodivo“, rekao je Satler i istakao:

„Jasno mi je da su se u proteklom periodu stvari pomakle napred, pokretale, i još uvek je to pitanje koje treba rešavati, ali rezultati svakako ostaju. Nadam se da će mostarski tim u ‘drugom poluvremenu’ nastaviti raditi u interesu građana i na obezbeđivanju one perspektive koju građani itekako željno očekuju“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.