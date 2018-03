„Katalonsko proleće“: Troje uhapšeno, 52 povređeno (foto, video)

Tri osobe su uhapšene, a 52 povređene u sukobima s policijom u Barseloni i Ljeidi u Katalonijim tokom današnjih protesta protiv hapšenja u Nemačkoj bivšeg katalonskog lidera Karlesa Pudždemona, saopštili su lokalni zvaničnici.

Several people were injured as clashes between police and thousands of demonstrators turn violent in Barcelona after the Spanish supreme court's decision to imprison five Catalan leaders https://t.co/DcnEDmRWBW pic.twitter.com/p0DWleNIA1

