Katolički nedeljik uporedio Salvinija sa Satanom

RIM – Ministar unutrašnjih poslova Italije Mateo Salvini kritikovao je danas rimokatolički nedeljnik „Familija kristijana“, nakon što su ga na naslovnoj strani uporedili sa Satanom zbog njegovog čvrstog stava prema migracijama.

„Porede mene sa Satanom? To ne zaslužujem. Teši me činjenica da me na dnevnom nivou podržavaju i muškarci i žene iz crkve“, poručio je Salvini na Fejsbuku.

Nedeljnik je na naslovnoj stranici postavio sliku Salvinija uz tekst „Vrati se nazad Salvini“, što je, kako navodi Rojters, aluzija na srednjevekovne reči kojima su sveštenici isterivali đavola.

