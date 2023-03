Kavazović rekao ono o čemu bošnjački lideri odavno ćute da bi zadržali vlast

SARAJEVO – Izjavu reisu-l-uleme IZ u BiH Huseina Kavazovića, da Bošnjaci moraju pokazati na sve načine da su spremni da brane institucije BiH, a ako one padnu kao što je to bilo 1992. moraju biti spremni da brane državu i oružjem, najoštrije su osudili najviši zvaničnici Republike Srpske i Hrvatskog narodnog sabora, a načelnik Opštine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić kaže da je ova izjava vrhovnog poglavara „možda neoprezna“, ali da je on rekao ono o čemu bošnjački politički lideri odavno ćute da bi ostali na vlasti.

„Nisu slučajno reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović i Islamska zajednica u BiH postali glavna meta i trn u oku Milorada Dodika. Sve što Dodik godinama radi je plansko i ciljano rušenje države i njenih institucija, posebno slabljenja uticaja Bošnjaka, naroda koji Bosnu i Hercegovinu najjače oseća kao svoju domovinu i kojem je u najvećem interesu da ona bude jaka, demokratska, nezavisna i suverena država“, naveo je Hadžibajrić.

Prema njegovim rečima, reis Kavazović smeta Dodiku isključivo jer je, kako kaže, progovorio o onome o čemu bošnjački politički prvaci s ambicijom da nose titulu predvodnika ovog naroda odavno ćute, „nažalost zabavljeni borbom za svoj komadić vlasti do koje veruju da ne mogu doći bez Dodika“.

„Zbog toga se očito i ne žele zamerati Dodiku koji se nije promenio, kako su nas u to uveravali. On čak otvorenije i jače napada na sve što je državno. Kavazović je prepoznao i nije se libio javno reći (a kao iskreni patriota ima na to pravo) da je država BiH danas ponovo na udaru njenih dušmana, koji po mnogo čemu podseća na 1992. godinu. Da su posebno na udaru državne institucije, koje moraju braniti svi njeni građani, posebno Bošnjaci, koji nemaju rezervne domovine“, naveo je Hadžibajrić, preneo je sarajevski portal Klix.

Naveo je da susedi, „za koje je dokazano da su pomagali agresiju na našu domovinu, ubrzano se naoružavaju“.

„Bosnu i Hercegovinu za to vreme demilitariziraju, a bh. patriote dovedene su u situaciju da moraju da se stide da kažu da su 1992. odlučili praktično goloruki herojski da brane i odbrane BiH od višestruko jačeg i naoružanijeg neprijatelja. Šta može biti snažniji vetar u leđa od toga separatistima i dušmanima BiH? Šta ih može jače osokoliti nego jačanje njihovih mentora sa istoka i zapada, a istovremeno slabljenje institucija države BiH i sve veća razjedinjenost i pasivnost Bošnjaka“, naveo je načelnik Starog Grada.

Dodao je da Bošnjaci nemaju drugu domovinu osim BiH, države u kojoj, kako tvrdi, žele da žive ravnopravno sa svim ostalim narodima.

„Je li to antiustavno, antidržavno i secesionističko delovanje sada dozvoljeno, legalno i legitimno, a poziv na borbu za jaku i demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije je postao poziv na rat? Je li to greh reći da ćemo se, ako ona bude napadnuta, ponovo svim sredstvima boriti za jedinu nam domovinu Bosnu i Hercegovinu i njene državne institucije? Nije. I ne smemo se toga stiđeti. Ne smemo ćutati. To neprijatelji ove zemlje u svakom trenutku moraju znati“, kaže Hadžibajrić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.