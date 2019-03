Kijev zabranio ulazak austrijskom novinaru, Beč protestuje

MOSKVA – Ukrajina je zabranila ulazak na svoju teritoriju austrijskom novinaru Kristijanu Veršuecu, koji se nalazi na čelu dopisništva televizije ORF iz Kijeva, prenosi italijanska ANSA.

Prema rečima poslanice Olge Červakove, koju citira ukrajinski portal Strana, vlasti Ukrajine odlučile su da ne dozvole ulaz novinaru na godinu dana, smatrajući da je „pretnja za nacionalnu bezbednost“.

Austrijsko ministarstvo inostranih poslova reagovalo je tako što je pozvalo na konsultacije ukrajinskog ambasadora, dok je ministarka Karin Knajsl poručila da se radi o neprihvatljivom aktu cenzure.

Veršuec tvrdi da ga Kijev tuži da je prekršio ukrajinske zakone jer je posetio Krim, koji je Moskva anektirala 2014. godine.

Odbijajući ove optužbe, Veršuec uverava da je samo njegovo osoblje prošlog leta, ali ne i on lično, prešlo most koji spaja Rusiju s tim poluostrvom i to da bi obavilo određene poslove.

(Tanjug)