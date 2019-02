Kim i Tramp danas stižu u vijetnamsku prestonicu Hanoj

HANOJ – Severnokorejski lider Kim Džong-un i američki predsednik Donald Tramp trebalo bi danas da stignu u Hanoj, prestonicu Vijetnama, gde će se prvi put sastati posle osam meseci.

Kako navodi južnokorejska agencija Jonhap, Vijetnam se priprema da danas dočeka specijalni voz Kima na železničkoj stanici Dong Dang, udaljenoj četiri kilometara od granice sa Kinom.

S druge stane, Tramp je poleteo iz Vašingtona i trebalo bi da u utorak uveče po lokalnom vremenu sleti na međunarodni aerodrom Noi Bai.

Tramp je ranije objavio na Tviteru da je krenuo za Vijetnam i poručio da se raduje „veoma produktivnom samitu“ sa severnokorejskim liderom.

Pre polaska, Tramp je u Vašingtonu rekao da očekuje „izvanredan samit“.

Kim je još 23. februara krenuo iz Pjongjanga vozom u pratnji visokih zvaničnika i svoje uticajne sestre, kako bi stigao na samit zakazan za 27. i 28. februar, javila je severnokorejska zvanična agencija KCNA.

Kako je ranije objavljeno, Kimov voz putovaće do granice s Vijetnamom do mesta Dong Dang, odakle će do Hanoja nastaviti kolima, zbog čega su lokalne vlasti najavile zatvaranje puteva.

Samit u Hanoju prvi je susret dvojice lidera nakon „istorijskog susreta“ u Singapuru, pre osam meseci, gde su obećali da će raditi u pravcu pune denuklearizacije Korejskog poluostrva.

