Masakr u vrtiću: Žena izbola 14 dece (video)

PEKING – Kineska policija saopštila je da je 14 dece ranjeno rano jutros u napadu nožem u vrtiću u zapadnom gradu Čongćingu.

Napad u vrtiću Sinšiđi izvela je 39-godišnja žena identifikovana samo kao Liu, navodi se u saopštenju, objavljenom na blogu policije, prenosi AP.

U Kini je proteklih godina zabeleženo više ovakvih incidenata, za koje su pretežno optužene mentalno obolele ili gnevne osobe, napominje američka agencija.

#BREAKING Stabbing attack carried by a woman at a kindergarten in Chongqing, #China. pic.twitter.com/xt6xnC0v59

— Guido Mastrangelo (@GuidoGma) October 26, 2018