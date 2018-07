„Kina nas ne voli“: Prekaljeni političar predlaže Trampu savez sa Rusijom

Legendarni američki diplomata, bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer, više puta se sastajao sa Donaldom Trampom i savetovao mu da sarađuje sa Rusijom radi borbe protiv porasta moći Kine, tj. on smatra da treba iskoristiti isti strategiju koju je on napravio ’70-ih godina za obuzdavanje SSSR-a. Međutim, pitanje je dali je moguće to izvesti danas.

Henri Kisindžer je predlagao predsedniku SAD Donaldu Trampu da sarađuje sa Rusijom kako bi se predupredio pretnje od jačanja Kine. Bivši državni sekretar SAD, koji je stvorio i sproveo u delo poznatu taktiku obuzdavanja SSSR-a, savetovao je američkom predsedniku da potpuno preuzme njegovu šemu, objavio je interenet-magazin „Dejli bist“.

Pet upućenih izvora je ispričalo magazinu da se Kisindžer nekoliko puta sastajao sa Trampom kako bi mu saopštio svoju ideju. Od izborne kampanje 2016. godine najmanje tri puta su razgovarali.

Sagovornici „Dejli bista“ navode da je Kisindžer razgovarao o mogućnostima zbližavanja sa Rusijom i drugim državama za obuzdavanja Kine, kao i da se sastajao sa Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, koji je savetnik predsednika i bavi se i važnim spoljnopolitičkim pitanjima.

Tokom predizborne kampanje 2016. godine, ne samo Kisindžer, već i mnoge figure iz Trampovog okruženja su govorile da treba uspostaviti odnose sa Rusijom, Japanom, Filipinima, Indijom, bliskoistočnim zemljama, „koji bi bili protivteža kineskoj pretnji“.

Po mišljenju programskog direktora diskusionog kluba „Valdaj“ Timofeja Bordačova, želja Kisindžera da ponovo iskoristi istu taktiku koja je uspela protiv SSSR-a je objašnjiva, ali ju je nemoguće danas realizovati.

„To je njegovo najveće dostignuće u karijeri naučnika i političara i on je siguran da to opet može da se radi i u novim uslovima. Međutim, ja mislim da su se istorijski uslovi mnogo promenili i teško da će danas uspeti. Bez obzira na to što u Rusiji postoje neki strahovi prema Kini, ipak važnost odnosa sa Kinom je tako velika da je takva opcija nemoguća“, smatra ekspert.

Još dok je bio kandidat za predsednika SAD 2016. godine, sam Tramp je govorio da treba objediniti napore sa Rusijom kako bi se obuzdala Kina. Odgovarajući na pitanje o budućim rusko-američkim odnosima, koje mu je postavila Ruskinja Marija Butina koju sada američke vlasti optužuju za špijunažu, Tramp je izjavio da se ne sme dopustiti prijateljstvo Moskve i Vašingtona.

„Kina nas ne voli, nikog od nas ne voli i još zarađuje na nama. Kada predsednik budem ja, mi ćemo zarađivati na njima i dopadaćemo im se. Uvek sam slušao da je najgore što nam se može desiti zbližavanje Rusije i Kine. Mi smo ih sami zbližili i to je najgore za našu zemlju, mi smo ih sprijateljili. Ja ću uspostaviti odnose sa Rusijom“, odgovorio je Tramp na pitanje novinarke na festivalu „Fridom fest “ u Las Vegasu.

Prema rečima izvora „Dejli bista“, Tramp je pokazao znake interesovanja prema strategiji Kisindžera i nakon što je postao predsednik. Međutim, nije dobio široku podršku u američkim političkim krugovima. Kisindžer je podržao i sastanak dvojice predsednika 16. jula u Helsinkiju.

