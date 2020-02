‘Kira’ pokosila zapad i sever Evrope: Žrtve, nestašice struje, vetar od 200 km/h (video)

Najmanje osam osoba je poginulo u naletu oluje praćene obilnim padavinama i vetrom orkanske jačine koja je pogodila severne delove Evrope, a na udaru se našla i Korzika, gde je vetar dostizao brzinu i od 200 kilometara na čas.

Planes battle Storm Ciara winds at UK airport. https://t.co/u6YDztwhZy pic.twitter.com/6iEckEUqJb — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Na Korzici je izbio i šumski požar protiv kojeg se bori više od 300 vatrogasaca, dve luke su zatvorene, a letovi su obustavljeni. Oko 2.000 domaćinstava ostalo je bez struje.

Oluja Kjara je pogodila i druge delove Evrope. Oborena stabla blokirala su puteve i železničke pruge na jugu Nemačke i Austrije.

​Stigla je i do austrijskog grada Salcburga, nedaleko od granice sa Nemačkom, gde oko 400 vatrogasaca satima pokušava da ukloni drveće koje je palo na puteve i automobile, prenosi AP. Takođe, na jednoj zgradi otkinula je metalni krov, a tom prilikom niko nije povređen, navodi ORF.

After storm Ciara we are preparing for storm Dennis end this week. 😑 pic.twitter.com/6Qn5rtsnD8 — Delph🦄🐾 (@Ninjaspirit7) February 11, 2020

Rekordna proizvodnja struje u vetroturbinama

Nemačka železnička kompanija „Dojče ban“, koja je u ponedeljak obustavila sve dugolinijske vožnje, saopštila je da je većina linija ponovo uspostavljena širom zemlje, osim na jugu gde su i dalje jaki vetrovi. U toj zemlji su ponovo otvorene škole.

U severnoj Bavariji, gde su udari vetra dostizali 160 kilometara na sat, oluja je proizvela rekordnu količinu električne energije u vetroturbinama. Nemačka meteorološka služba saopštila je da će u većini zemlje vetar oslabiti, ali da se pomera ka jugoistoku.

Na severoistoku Nemačke očekuje se nova oluja koja će najpre udariti Baltičku obalu, a očekuju se i obilne padavine, kao i u Francuskoj i Belgiji. U Engleskoj i Škotskoj i dalje je na snazi upozorenje od poplava, a obilne padavine dovele su do izlivanja brojnih reka.

Smrtni slučajevi zabeleženi su u Poljskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Nemačkoj i Češkoj.

U Poljskoj je danas saopšteno da je treća osoba poginula u naletu oluje i da je u pitanju rođak dve osobe koje su juče poginule kada se urušio krov jednog objekta za iznajmljivanje ski-opreme.

Stormy start of the week: Where #Sabine sweeps across the country, hardly any trains are running. Large parts of the air traffic and numerous roads are also affected by the #storm. #Germany #NewsDE pic.twitter.com/GRfLerQA1b — Deutschland.de/en (@en_germany) February 10, 2020

Poginule su majka i ćerka nakon što je oluja srušila krov objekta za iznajmljivanje skija u zimovalištu Bukovina Tatrzanska blizu granice sa Slovačkom i oduvala ga na ljude koji su stajali u blizini žičare. Troje ljudi je povređeno.

U Švedskoj se udavio jedan muškarac nakon što se prevrnuo čamac u kojem je bio s još jednim muškarcem, koji se još vodi kao nestao.

Stradala su i dva muškarca u Sloveniji i na jugu Engleske, nakon što je na njihove automobile palo drvo.

U Nemačkoj je vozač preminuo nakon što je kamionom naleteo na parkiranu prikolicu radnika koji su čistili ostatke oluje sa auto-puta u pokrajini Hesen.

Visok nivo mora

Policija u Češkoj je saopštila da je oluja verovatno kriva za saobraćajnu nesreća u kojoj je poginuo muškarac koji je vozio, a žena putnica je povređena. Istražitelji misle da je na automobil palo drvo.

Više od 40.000 domaćinstava u Češkoj i dalje je bez struje, što je manje od 300.000, koliko je bilo u ponedeljak po podne. I dalje je u blokadi oko 20 železničkih linija zbog oborenih stabala. Međunarodni aerodrom u Pragu je saopštio da je danas samo jedan let iz Amsterdama otkazan.

Nakon što je u nedelju pogodila Britaniju i Irsku, oluja je nastavila da se pomera na istok, ostavljajući veliku štetu za sobom.

U Velikoj Britaniji zbog nevremena 20.000 domaćinstava i dalje nema struju, a iako se oluja smirila u tom delu Evrope, meteorolozi najavljuju snežne padavine i mećave.

VIDEO: Waves, rain and wind batter Wimereux, in the Pas-de-Calais as Storm Ciara hits northern France. Thirty-five departments in France are placed on alert because of Ciara which will also affect Britain, Belgium, the Netherlands, Switzerland and Germany pic.twitter.com/FvfMii3M75 — AFP news agency (@AFP) February 9, 2020

Stanovnici severozapada Engleske evakuisani su zbog izlivanja reke Irvel, a u škotskom gradu Havik, koji se graniči sa Engleskom, bistro i kuća sa apartmanima urušili su se u reku Teviot i srećom niko nije povređen.

Trajekti preko Engleskog kanala ponovo rade nakon što su u nedelju zatvoreni, iako su službe na Tviteru napisale da su mogući prekidi.

Avio-kompanije koje lete do i sa američkih aerodroma pod uticajem oluje otkazale su više od 100 letova, preneo je Tanjug.

Meteorološke službe su upozorile na visok nivo mora na obalama Danske, Norveške, Švedske i Finske.

(Sputnjik)