Kitarović: Mediji nastavljaju praksu napadanja

ZAGREB – Hrvatska predsednica Kolinde Grabar Kitarović reagovala je povodom medijskih izveštaja o tome kako je pevala na rođendanskoj proslavi gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, ističući da mediji nastavljaju uobičajenu praksu napadanja i izrugivanja.

„Napadaju me kad se veselim uspesima hrvatske reprezentacije, napadaju me kad zapevam i sve to mogu podneti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapevaću opet sa svojim narodom i nemam nameru da se ikome izvinjavam zbog toga“, navodi se u saopštenju Grabar Kitarović, koje je sinoć prenela agencija Hina.

Kako se precizira u saopštenju, hrvatska predsednica je reagovala „na jučerašnje medijske napise, u kojima se problematizuje to što je u petak na Broćanskoj večeri zagrebačkom gradonačelniku i USKOK-ovom (Kancelarija za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala) optuženiku Bandiću, poslala rođendansku tortu i pevala mu pesmu „Srećan rođendan“.

