Kneževi?: ?ukanovi?u dao 50.000€ da izvu?e Suboti?a iz zatvor

PODGORICA – Predsednik „Atlas grupe“ Duško Knežević, kojeg Crna Gora potražuje zbog finansijskih malverzacija, tvrdi da je po nalogu aktuelnog crnogorskog predsednika Mila Đukanovića platio 50.000 evra advokatu da izvuče biznismena Stanka Caneta Subotića iz zatvora u Moskvi.

Knežević je za borba.me kazao da je taj novac isplatio iz svoje banke u Moskvi, a da mu je 50.000 evra kasnije vratio Đukanović preko jedne zajedničke drugarice.

„Tačno je da sam dao novac za Subotića. U tom momentu nalazio sam se u Vili u Užičkoj u Beogradu, zajedno sa Mlutinom Mrkonjićem, Borisom Tadićem i Mikijem Rakićem jer sam po Đukanovićevom zadatku išao tamo da SPS napravi koaliciju sa DS, kako Koštunica ne bi više bio premijer“, rekao je Knežević.

On je naveo da ga je „u tom momentu pozvao Đukanović“.

„Bilo je oko 21 sat, i pitao me da li hitno mogu da pošaljem 50.000 evra nekom advokatu u Moskvi za Stanka Subotića. Napomenuo je da je jako hitno. Pozvao sam jednog od službenika banke u Moskvi i naložio mu da ode do banke i odnese pare iz moje lične blagajne, po instrukcijama koje smo dobili“, kazao je Knežević.

On je rekao da pretpostavlja da su ga srpske službe snimale tokom ovog sastanka u Beogradu i da „od tada počinje njegov progon od strane Borisa Tadića“.

„Podsećam da je pomenuta koalicija dogovorena, ali više detalja ne mogu saopštiti u ovom trenutku. Takođe, tačno je i da sam zakazivao sastanak Subotića sa (Miroslavom) Miškovićem jer me je to zamolio Đukanović. Sve u vezi sastanka sam sa Đukanovićem dogovarao. Rekao mi je da ga pokupim iz Ulice Kneza Miloša i da ga odvedem na sastanak“, kazao je Knežević.

On je naveo da je „kada je rekao vozaču da krene sa Gazele i uđe u garažu ‘Delte’, Subotić počeo da vrišti, govoreći da mu je to najveći neprijatelj i da nikada ne bi otišao na sastanak sa njim“.

„Đukanović me je molio pre toga da vidim da li zemlja kod Aerodroma u Beogradu, koja se vodi na Subotića može da da se prebaci na mene. To nisam prihvatio. Ta zemlja je sada prodata u paketu sa prodajom Aerodroma Beograd”, rekao je Knežević.

On je dodao i da ove informacije, koje, kako je ocenio, iznosi režimski portal, lično Đukanović prenosi svojoj ruskoj vezi Zoranu Ćoću Bećiroviću, koji je, kako tvrdi Knežević, njegov čovek za posebne zadatke.

