Knežević: Katnića i Čađenovića čeka još jedna optužnica

PODGORICA – Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da neće menjati optužnicu za tzv. “državni udar“ koja je pala na Apelacionom sudu, a jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević poručio je da tužioce Milivoja Katnića, koji je odnedavno u penziji, i Sašu Čađenovića čeka još jedna optužnica za zloupotrebu službenog položaja.

Knežević u izjavi za podgoričku Adria tv., ističe da će ishod slučaja tzv. „državni udar“ biti samo jedan, a to je oslobađajuća presuda i dodaje da jedva čeka početak suđenja.

„Ja se nadam da su oni svesni okolnosti i svega onoga šta proizilazi iz te odluke a to znači da i novi postupajući tužilac i sudsko veće će imati jednostavan i lak posao da samo potvrde odluku Apelacionog suda, a to je oslobađajuća presuda. Naravno mi ćemo u narednom periodu kada dođe do suđenja insistirati na izvođenju svih onih dokaza koje smo dostavili apelaciji, a koje je apelacija kroz svoju odluku tražila da izvedu na Višem sudu“, rekao je Knežević.

Oni koji stoje iza ove odluke će kad tad odgovarati za sva nepočinistva i kršenja zakona i prava napominje Knežević.

„Mislim da će Saša Čađenović i Milivoje Katnić imati još jednu novu optužnicu zbog ozbiljnih zloupotreba službenog položaja u postupku zvanom ‘državni udar’ i sigurni budite da ova odluka Specijalnog državnog tužilaštva nama ide u korist, a verujem da će i to vrlo brzo biti potvrđeno jer ovo suđenje nikako da počne“, objasnio je Knežević.

Apelacioni sud je ranije ukinuo presudu kojom je 13 optuženih osuđeno na ukupno oko 70 godina zatvora. Nastavak suđenja zakazan je za 20. februar.

(Tanjug)

