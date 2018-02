Knjiga Bernija Sandersa 'Kuda idemo odavde' izlazi u novembru

Američki senator Berni Sanders, stranački protivkandidat Hilari Klinton pred predsedničke izbore 2016. godine, radi na novoj knjizi koja će biti objavljena u novembru.

Izdavač je danas saopštio da će Sandersova knjiga „Kuda idemo odavde“ (Where we go from here) biti objavljena 13. novembra.

Taj nezavisni senator iz savezne države Vermont u knjizi pre svega razmatra načine za suprotstavljanje predsedniku SAD Donaldu Trampu i mogućnosti za „jačanja progresivnog pokreta“, navodi izdavač.

Tema Sandersove prethodne knjige „Naša revolucija“ bila je njegova unutarstranačka kampanja za predsedničke izbore 2016. godine.

Iznenadjujuće dobar rezultat koji je ostvario protiv Hilari Klinton na izborima umutar Demokratske stranke, učinio ga je popularnim medju „progresivcima“, te se 76-godišnji Sanders pominje kao mogući kandidat i za predsedničke izbore 2020. godine.

(Beta)