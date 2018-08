Ko je kriv za tragediju u Italiji? (video)

Đenova — Nadvožnjak u Đenovi srušio se u utorak i u toj nesreći poginulo je najmanje 35 osoba. Odgovora na mnoga pitanja još nema. Ko je kriv za tragediju?

Kako piše “Vašington post”, nesreća u Đenovi pokrenula je lavinu pitanja u zemlji slavnoj po svojoj lepoti koju godinama prati ekonomska stagnacija.

Da podsetimo, italijanski mediji prenose da je poginulo najmanje 35 osoba, među njima troje dece.

Kako je broj žrtava rastao, a strahuje se da će ih biti još, zvaničnici su pozivali na hitnu istragu o tome kako je most koji je postavljen pre pet decenija odjednom pao, pretvarajući jednu od najvažnijih saobraćajnih deonica u katastrofu koja je ličila na scene kao posle zemljotresa.

“Ovakve tragedije ne treba i ne bi smelo da se događaju u civilnoj zemlji. Oni koji će se smatrati odgovornim moraće da plate do poslednjeg centa. Ne bi trebalo da je moguće imati ovakve slike u zemlji kao što je Italija”, rekao je italijanski ministar saobraćaja Danilo Tonineli za televiziju TG1.

Kako prenosi “Vašington post”, nadvožnjak je pao u periodu kada su najveće gužve letnje sezone.

Jedan italijanski zvaničnik rekao je za agenciju ANSA sa je između 30 i 35 automobila bilo na nadvožnjaku kada se srušio. Na nekoliko snimaka zabeležen je i trenutak urušavanja.

“Video sam smrt. Moja žena je viknula da se zaustavim. Da nisam – sada bih bio mrtav”, rekao je Andrea Rescugno koji je izbegao provaliju.

Još nije tačno jasan razlog pada nadvožnjaka. Eskperti za jednog od krivca postavljaju nevreme koje je pogodilo Italiju. Međutim, jedno je sigurno, oni koji se bave infrastrukturom u vladi moraće da odgovore na mnoga pitanja.

Javni tužilac u Đenovi naveo je da je spreman da pokrene i krivični postupak.

Kompanija koja nadgleda i radi na tom putu, kao i na mnogim drugim širom Italije, saopšila je u utorak da je process “stabilizacije” bio u toku kada se most urušio. Most je pogignut šezdesetih godina, saopštila je kompanija “Autostrade per Italia”.

“Uzrok pada biće predmet detaljne analize čim bude bezbedan odlazak na mesto nesreće”, saopštila je ta kompanija.

Inače, kako piše “Vašington post”, ova tragedija biće i test za novu italijansku vladu na čelu sa premijerom Đuzepeom Konteom.

Ministar saobraćaja rekao je za TG1 da bi Italija trebalo da izvrši proveru svih mostova na auto-putevima izgrađenih između pedesetih i sedamdesetih godina.

Zamenik premijera Mateo Salvani rekao je da su zemlji potrebna imena i prezimena svih koji su krivi za ove neprihvatljive smrti, a okrivio je i Evropsku uniju za budžetska pravila koja su sprečila Italiju da troši na bolnice, škole, puteve i pruge.

“Ne možemo da trošimo novac zbog evropskih organičenja”, rekao je on.

Most “Morandi” dobio je nazov po Rikardu Morandiju koji je umro 1989. Lokalci ga često zovu i “Bruklin Bridž” zbog sličnosti.

Jedan inženjer koji je bio upoznat sa strukturom mosta naveo je da su postojali znaci problema. Kako je rekao most je bio pod “prismotrom” i pokazivao je znake “korozije”.

Stručnjak za ekonomiju i saobraćaj i savetnik u Ministarstvu saobraćaja Marko Ponti rekao je da armirani beton može da izdrži “svojih 50 godina”, ali da “nakon te tačke postaje problematičan” jer šipke koje su koriste u strukturi mogu da korodiraju.

“Posle 50 godina morate da obratite pažnju”, rekao je on.

Jedan profesor inženjerstva upozorio je 2016. godine da bi tzv. Morandijev most blizu Đenove trebalo potpuno obnoviti, jer njegova struktura rapidno propada.

Da podsetimo, ovo u Italiji nije prva ovakva nesreća. Prošle godine na obali Jadranskog mora srušio se takođe nadvožnjak, a poginule su dve osobe. I 2016. dogodila se slična nesreća, poginula je jedna osoba.

