Ko se sve povukao iz Globalnog sporazuma o migracijama?

NJUJORK – Bugarska je danas saopštila da neće učestvovati u Globalnom sporazumu o migracijama Ujedinjenih nacija i time postala poslednja u nizu država koje su se povukle iz ovog sporazuma, ili to nameravaju da učine.

Tim povodom, šef poslaničke grupe vladajuće partije GERB, Cvetan Cvetanov rekao je da je Bugarska odlučila da ne učestvuje u Globalnom paktu o migracijama Ujedinjenih nacija, dodajući da bi taj sporazum ugrozio bugarske nacionalne interese, preneo je Rojters.

Konačna odluka se očekuje u sredu, kada će se odluka naći pred poslanicima bugarskog parlamenta.

Već sada se zna da potpisivanju ovog dokumenta, najavljenog za decembar u Marakešu, u Maroku, neće prisustvovati SAD, Mađarska, Austrija, Poljska, Slovenija, Češka, Hrvatska i Australija.

Iz sporazuma su se u julu ove godine povukle SAD i Mađarska.

Austrija je na sednici vlade 31. oktobra doneta odluka o povlačenju iz globalnog sporazuma.

Zvanični Beč neće potpisati ovaj dokument zbog suštinskih neslaganja i neće uputiti zvaničnog predstavnika na konferenciju u Marakeš, saopšteno je iz austrijske vlade

Nama je važno da ne ulazimo u međunarodno pravne obaveze za Austriju, i zbog toga smo odlučili da nećemo pristupiti sporazumu“, rekao je kancelar Sebastijan Kurc i ukazao da postoje pojedine tačke u koima Beč vidi opasnost po nacionalni suverenitet.

„Pojedini sadržaji su dijametralno suprostavljeni našoj poziciji, a tako i vladinom programu“, rekao je vicekancelar Hajnc-Kristijan Štrahe, ističući da odluka vlade ima za cilj da štiti suverenitet zemlje.

Premijer Poljske Mateuš Moravijecki izjavio je 1. novembra da će se Varšava verovatno povući iz sporazuma o migracijama Ujedinjenih nacija.

„Vrlo je verovanto da više nećemo biti deo tog globalnog sporazuma“, rekao je Moravijecki tokom konferencije sa nemačkom kancelarkom Angela Merkel, preneo je Rojters.

Premijer Češke Andrej Babiš izjavio je 2. novembra da želi da se zvanični Prag povuče iz globalnog sporazuma o migrantima.

Ni hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović neće ići u Marakeš.

Na insistiranje novinara da objasni odgovore o promeni stava oko Marakeškog sporazuma, ona je prozvala Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova.

„Resorno ministarstvo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova, ono je koordinator pregovora i nije odradilo svoj zadatak. Umesto da objavljuju moju korespodenciju, imali su obavezu da informišu građane o čemu je rec, šta se potpisuje odnosno ne potpisuje u Marakešu“, rekla je ona i dodala da je ministarstvo obavešteno da ona neće ići u Marakeš, preneo je N1.

Slovenački premijer Marjan Šarec izjavio je 5. novembra da ne namerava da se odazove pozivu za konferenciji u Marakešu, navodeći da se radi o neobavezujućem dokumentu.

„Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama, nazvan Marakeška deklaracija, neobavezujući je dokument, a tako na njega treba i gledati“, rekao je Šarec novinarima, prenosi Hina.

On je dodao da se oko tog dokumenta bez potrebe diže velika prašina i da ne namerava da u decembru ide u Marakeš.

„Mislim da se oko toga diže previše prašine, a i one države koje su do sada najavile da se povlače iz te deklaracije čine to prvenstveno iz unutrašnjepolitičkih razloga“, kazao je Šarec.

Ministar unutrašnjih poslova Australije Piter Daton izjavio je da ta država neće potpisati sporazum u njegovoj trenutnoj formi, rekavši da „ne žele da predaju svoj suverenitet“, preneli su australijski mediji.

Takođe se očekuje da se i Slovačka uskoro izjasni o svom stavu po pitanju ovog sporazuma.

