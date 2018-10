Kocijančić: Naredna runda kad dve strane odrede

BRISEL – Naredni sastanak na visokom novu u okviru briselskog dijaloga biće održan kada dve strane odrede, izjavila je porparol EU Maja Kocijančić.

„Vreme, mesto i agendu, kao i format dijaloga utvrđuju dve strane. Novi sastanak najavićemo čim bude potvrđen“, navela je Kocijančić za Tanjug, na pitanje kada bi mogao da se očekuje sastanak predsednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u okviru briselskog dijaloga.

Poslednja runda dijaloga održana je 7. septembra, ali su tada održani samo bilateralni sastanci šefice diplomatije EU Federike Mogerini sa Vučićem i Tačijem.

Do najavljenog, trilateralnog sastanka tada, nije došlo jer je predsednik Srbije odbio da se sastane sa Tačijem zbog „svih prevara, pretnji i laž“ predstavnika Prištine.

Šefica diplomatije EU Federika Mogerini je nakon tih odvojenih razgovara sa dvojicom predsednika rekla da teškoća ima i dalje, a da će naredni susret na visokom nivou sazvati pre Ministarske nedelje u okviru Generalne skupštine UN u Njujorku, koja se održava poslednje nedelje septembra.

Kosovski ministar Bedžet Pacoli izjavio je da će se Vučić i Tači susresti u Parizu tokom skupa koji povodom Dana primirja organizuje predsednik Francuske Emanuel Makron i razgovarati o procesu normalizacije.

Međutim, predsednik Vučić je na pitanje novinara o tome rekao:

„On će na marginu, a onda ja malo da prošetam do margine, pa ga možda i vidim. Nadam se da će do tada biti nekih razgovora, ali ako i ne bude, ja ću prošetati do margine, nije mi teško…“.

Ponovio je da je spreman da razgovara sa svima, mada mu je, kaže, čudno što će Tači 11. novembra biti u Parizu, jer „tamo idu sile pobednice Svetskog rata, sa čime Tači nema nikakve veze“.

(Tanjug)