Komsić: Razgovori u Neumu „pokrivač“ za Dodikov separatizam

SARAJEVO – Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić pozvao je danas Tužilaštvo BiH da konačno reaguje i zaustavi udar na institucije i istakao da su razgovori o izbornom zakonu u Neumu ništa drugo do pokrivač za separatističke aktivnosti Milorada Dodika.

Komšić je takođe pozvao i probosanske predstavnike u institucijama na razgovore i konsultacije vezane za institucionalni odgovor na separatističke aktivnosti.

Komšić je, komentarišući najavu Milorada Dodika da će pitanja državne imovine i VSTV-a staviti na dnevni red Skupštine RS, ocenio da je lider SNSD u potpunosti normalizovao i učinio javno prihvatljivim rušenje ustavnog poretka, prenosi Klix.ba

„Skretanje političkog fokusa na razgovore o Izbornom zakonu u Neumu pokazuje da to nije ništa drugo nego pokrivač za Dodikove separatističke aktivnosti. Naprosto je bizarno kalkulisati ograničenim izmenama Ustava i Izbornog zakona dok kompletna vlast u drugom entitetu ruši ustavni poredak, a ako se ovako nastavi i s Oružanim snagama BiH te ako izostane odgovor institucija, to će značiti kraj države kakvu sada poznajemo i uvod u događaje koje niko normalan ne priželjkuje, ali će to biti jedini način da se kidnapovanje institucija i antidejtonsko formiranje parainstitucija zaustavi“, rekao je Komšić.

(Tanjug)

