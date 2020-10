Komšić: U PR znaju da u BiH imaju prijatelje, uprkos Dodiku

SARAJEVO – Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je danas da ni u ranijim sazivima Predsedništva nije bilo konsenzusa oko priznanja Kosovo, a da je sada to pitanje aktuelizovano i da to nije loš potez.

„Naši prijatelji sa Kosova osećali su da se svi u BiH odnosimo prema tome indiferentno. Sad smo, barem mi koji smo za državu BiH pokazali, da nije tako i da nismo svi isti. Poslali poruku ljudima na Kosovu da smo zainteresovani za priznanje“, rekao je Komšić.

On je kao objašnjenje za to što je Priština uvela takse na robu iz BIH kada i Srbiji naveo da je to bilo “ zbog ranije indiferentnosti prema priznanju Kosova“ i da se Priština ponašalo prema BIH kao prema Srbiji, kao i da su ti odnosi bili još lošiji jer,kako kaže, Kosovo i Srbija sarađuju.

„Sad znaju da u većini ljudi i politika u BiH imaju prijatelje, uprkos stavu Dodika. Pre nekih dvadesetak dana, pozvao me ambasador Kosova u Hrvatskoj i zahvalio se na zalaganju za priznanje Kosova, potpuno upoznat sa činjenicom da se Dodik tome protivi i da će konačno priznanje Kosova od strane BiH u ovom trenutku teško biti postignuto“, rekao je Komšić za Fenu.

Komšić je inače ranije tražio da se tačka pitanje priznanja kosovske nezavisnosti s uvrsti na dnevni red, a prema rečima Milorada Dodika,srpskog člana predsedništva BiH na sednici održanoj pre dva dana prilikom odlučivanja Komšić nije glasao, Džaferović je bio uzdržan, a on je bio protiv što po njegovim rečima znači i znači da BiH odlukom Predsedništva nije priznala samoproglašeno Kosovo.

Komšić istovremeno tvrdi da nije bilo nikakve odluke i da se nije ni glasalo.

(Tanjug)

