Komšić: Vučić ne može da spase Dodika

SARAJEVO – Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas da sprski predsednik Aleksandar Vučić „ne može da spase“ Milorada Dodika, već da spas za srpskog člana Predsedništva BiH, kako tvrdi, jedino može da bude usvajanje HDZ-ovih zahteva koje podržava Rusija.

Komšić je naglasio da je reč o HDZ-ovim zahtevima za izmene Izbornog zakona, a za koje smatra da ih podržava i Rusija.

Ocenio je da bi to bio, kako je rekao, kraj NATO perspektive BiH, preneo je Klix.ba.

„Dodika ne može da spasi Vučić, bez obzira na to koliko se on protivio uvođenju sankcija, jer o sankcijama koje se najavljuju, ne odlučuje on, niti ih ukoliko se s njima krene, može zaustaviti. Jedino što spasava Dodika i njegov plan razgradnje države je usvajanje anticivilizacijskih HDZ-ovih zahteva za izmene izbornog zakona, koji ne znače ništa drugo nego ubijanje, ne samo evropske, nego još bitnije od toga, i NATO perspektive BiH, i bacanje pod noge usvojenog Programa reformi, pri čemu Rusija može zadovoljno da trlja ruke, a time bi dodatno ojačala i Dodikova separatistička politika“, kazao je.

On je mišljenja da to vodi u sigurnu dezintegraciju države, što i jeste, kako je istakao, „cilj Dodikove politike“.

„Nešto poput toga vodi u sigurnu dezintegraciju države BiH. Dodikov ekstremizam i nasilje upravo je rezultat onog etničko-totalitarnog sistema koji Čović hoće da podeblja. Budu li se politički procesi u BiH odvijali u tom pravcu, to će značiti nagradu za svaki oblik destruktivnog političkog delovanja. Svi oni koji jesu za državu BiH, verujem da su toga i svesni. Od toga kako ćemo se svi zajedno prema tome postaviti, zavisi i budućnost BiH, a ona će biti baš onakva kakvu smo zaslužili“, poručio je Komšić.

(Tanjug)

