Kovačević: Bećirovićevo soliranje neće doneti ništa dobro za BiH

BANJALUKA – Predstavnici Republike Srpske neće dozvoliti da se u BiH dogodi bilo šta što može da našteti interesima Republike i njenim građanima, poručio je delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i istakao da „solidaranje“ bošnjački član Predsedništva BiH Denisa Bećirovića sigurno nije nešto što može odvesti do bilo čega što se može nazvati dobro za BiH.

Komentarišući preporuku za izradu i usvajanje zakona o gasu BiH, koju je u proceduru uputio Bećirović, kao i njegov predlog da Predsedništvo razmotri izveštaj Komisije za granicu BiH, u vezi sa razgraničenjem između BiH i Srbije, Kovačević je rekao da je očigledno da upravo zbog unutrašnje političke situacije u FBiH i unutrašnjih odnosa unutar bošnjačke političke komponentne on pokušava da pokaže da je najveći radikal u BiH i da je veći ekstrem od SDA.

Naglasio je da postoje dve potpuno jednostavne opcije – jedna je da se dogovara i da se realizuju oni projekti o kojima se može dogovoriti i postići kompromis i konsenzus, a druga je da se sve zaustavi i blokira u BiH i da svi soliraju.

„Ako neko misli da je to pravi put, moram da podsetim da i mi imamo ubedljivo najviše mehanizama da se ponašamo na taj način. Možemo da zaustavimo apsolutno sve po BiH, ali mislimo da to nije dobar način“, rekao je Kovačević za banjalučki portal Srpskainfo.

On je dodao da treba nastaviti raditi na način na koji se počelo kada je dogovarano formiranje Saveta ministara, a to je da se realizuju one stvari o kojima mogu da se dogovore i da se trude da zajednički realizuju stvari od kojih svi u BiH mogu da imaju korist.

„To je nešto što može da bude dobro i što može da donese dobro svima u BiH. Ovo što pokušava Bećirović, takmičeći se sa SDA u tome ko će biti veći ekstrem, veći faktor razdora i ko će biti veći izazivač problema u BiH, to sigurno nije pravi put i neće doneti nikome ništa dobro“, naveo je Kovačević.

On je istakao da svi, pa i Bećirović, treba da budu sigurni da predstavnici Republike Srpske neće dozvoliti da se u BiH dogodi bilo šta što može da našteti interesima Republike i njenim građanima.

(Tanjug)

