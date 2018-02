Krah američke berze: najveći pad u istoriji tokom jednog dana

Na američkoj berzi deonice su u ponedjeljak ‘potpuno potonule’. Vrednost Dow Jones indeksa pala je za 1600 bodova, što je najveći pad u istoriji tokom jednog dana trgovanja. CNN je današnji dan na berzi nazvao ‘ jednim od najstrašnijih dana u istoriji Vol Strita’.

– Ove godine, za razliku od 2017. kada je Dow Jones Industrials porastao za 25 posto, možemo očekivati mnogo veću promenu. Centralne banke su smanjile broj obveznica koje kupuju, a neke su počele da dižu i nominalne kamatne stope. Sada smo u takvom ciklusu – upozorava Endu Vilson, analitičar Goldman Sachsa.

Reč je o najvećem berzanskom krahu na Vol Stritu u jednom danu od septembra 2008. godine i jednog od vrhunaca tadašnje globalne finansijske krize, navodi BBC. Dow Jones je 29. septembra te godine izgubio 777.68 bodova, nakon što je američki Kongres toga dana odbio interventni paket težak 700 milijardi dolara, koji je bio sastavljen nakon propasti investicijske banke Lehman Brothers.

Današnji pad od ukupno 4,6 posto ipak nije ni blizu kraha zloglasnog Crnog ponedjeljka iz 1987. niti financijske krize 2008. godine, prenosi 24sata.hr.

Neki analitičari smatraju da je za to kriv snažan porast plata u SAD-u, što bi moglo dovesti i do bržeg rasta inflacije od očekivanog, što bi pak za reakciju moglo imati intenzivnije dizanje nominalnih kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi, američke centralne banke, a to bi sve moglo dovesti do usporavanja rasta cele privrede.